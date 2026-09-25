Manchester United Siapkan Stadion Baru Berkapasitas 100 Ribu Penonton, 'New Trafford Segera Terwujud

Stadion kebanggaan Manchester United, Old Trafford. (Man United)
JawaPos.com - Manchester United semakin serius mempersiapkan rumah baru untuk masa depan klub.
Rencana pembangunan stadion baru yang selama ini menjadi pembahasan mulai memasuki tahap penting setelah klub melakukan investasi besar untuk mengamankan lahan proyek tersebut.
Manchester United mengonfirmasi investasi sebesar £63,5 juta untuk membeli lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan stadion baru.
Baca Juga:Tijjani Reijnders Ungkap Alasan Tinggalkan Manchester City Usai Tidak Menjadi Rencana Enzo Maresca
Area tersebut berada tidak jauh dari Old Trafford, dengan jarak sekitar 350 meter dari stadion yang selama ini menjadi markas The Red Devils.
Pembelian lahan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam rencana jangka panjang Manchester United untuk menghadirkan stadion baru dengan fasilitas yang lebih modern dan kapasitas lebih besar.
Stadion baru itu direncanakan mampu menampung hingga 100.000 penonton. Jika terealisasi sesuai rencana, venue tersebut akan menjadi stadion sepak bola dengan kapasitas terbesar di Inggris Raya.
Rencana tersebut juga menjadi bagian dari ambisi Manchester United untuk menghadirkan pengalaman baru bagi para suporter. Dengan basis pendukung yang sangat besar di berbagai penjuru dunia, klub ingin memiliki stadion yang mampu mengakomodasi tingginya animo terhadap pertandingan kandang.
Meski stadion baru berada sangat dekat dengan Old Trafford, proyek tersebut tidak sekadar menjadi renovasi terhadap markas lama.
Manchester United memang tengah mempersiapkan pembangunan venue baru sebagai bagian dari pengembangan kawasan stadion.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022