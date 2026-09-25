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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 25 September 2026 | 15.19 WIB

Manchester United Siapkan Stadion Baru Berkapasitas 100 Ribu Penonton, 'New Trafford Segera Terwujud

Stadion kebanggaan Manchester United, Old Trafford. (Man United) - Image

Stadion kebanggaan Manchester United, Old Trafford. (Man United)

JawaPos.com - Manchester United semakin serius mempersiapkan rumah baru untuk masa depan klub.

Rencana pembangunan stadion baru yang selama ini menjadi pembahasan mulai memasuki tahap penting setelah klub melakukan investasi besar untuk mengamankan lahan proyek tersebut.

Manchester United mengonfirmasi investasi sebesar £63,5 juta untuk membeli lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan stadion baru.

Area tersebut berada tidak jauh dari Old Trafford, dengan jarak sekitar 350 meter dari stadion yang selama ini menjadi markas The Red Devils.

Pembelian lahan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam rencana jangka panjang Manchester United untuk menghadirkan stadion baru dengan fasilitas yang lebih modern dan kapasitas lebih besar.

Stadion baru itu direncanakan mampu menampung hingga 100.000 penonton. Jika terealisasi sesuai rencana, venue tersebut akan menjadi stadion sepak bola dengan kapasitas terbesar di Inggris Raya.

Rencana tersebut juga menjadi bagian dari ambisi Manchester United untuk menghadirkan pengalaman baru bagi para suporter. Dengan basis pendukung yang sangat besar di berbagai penjuru dunia, klub ingin memiliki stadion yang mampu mengakomodasi tingginya animo terhadap pertandingan kandang.

Meski stadion baru berada sangat dekat dengan Old Trafford, proyek tersebut tidak sekadar menjadi renovasi terhadap markas lama.

Manchester United memang tengah mempersiapkan pembangunan venue baru sebagai bagian dari pengembangan kawasan stadion.

Editor: Banu Adikara
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