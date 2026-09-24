Bukan Jersey, Rumput Old Trafford Dijual Seharga Rp 2,9 Juta!

JawaPos.com - Manchester United menghadirkan merchandise yang cukup tidak biasa untuk para penggemarnya. Klub berjuluk Setan Merah itu menjual potongan rumput asli dari lapangan Old Trafford dengan harga GBP 125 atau sekitar Rp 2,9 juta.
Bagi sebagian orang, benda tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun bagi kolektor Manchester United, potongan rumput itu memiliki nilai sejarah karena berasal dari lapangan yang selama bertahun-tahun menjadi saksi berbagai pertandingan penting klub.
Potongan rumput tersebut tidak dijual dalam bentuk biasa. Manchester United menempatkannya di dalam sebuah kubus akrilik berukuran sekitar 7 x 7 sentimeter. Dengan bentuk tersebut, merchandise bisa disimpan sekaligus dipajang sebagai bagian dari koleksi memorabilia.
Produk ini menjadi bagian dari merchandise resmi Manchester United. Klub memanfaatkannya sebagai cara bagi suporter untuk memiliki benda kecil yang berkaitan langsung dengan Old Trafford.
Rumput yang digunakan juga bukan berasal dari lapangan baru. Manchester United melakukan pembaruan menyeluruh terhadap permukaan lapangan Old Trafford pada musim panas ini. Pergantian tersebut menjadi pekerjaan besar karena permukaan lapangan sebelumnya telah digunakan selama sekitar 14 tahun.
Dalam proses renovasi, rumput lama akhirnya tidak lagi digunakan untuk pertandingan. Sebagian material dari lapangan tersebut kemudian dimanfaatkan menjadi memorabilia, termasuk potongan rumput yang kini ditempatkan dalam kubus akrilik.
Langkah tersebut membuat benda yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai bagian dari lapangan berubah menjadi barang koleksi. Terlebih lagi, rumput tersebut pernah menjadi bagian dari permukaan Old Trafford ketika stadion digunakan untuk berbagai pertandingan Manchester United.
Old Trafford sendiri sudah lama menjadi salah satu bagian penting dari identitas Manchester United. Stadion yang berada di Greater Manchester itu telah menjadi kandang klub sejak awal abad ke-20 dan menjadi lokasi berbagai momen bersejarah.
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