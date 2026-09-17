Manchester United Tersingkir dari Carabao Cup, Comeback Luar Biasa Brighton di Old Trafford

Manchester United tersingkir dari Carabao Cup 2026/2027. (Manchester United)
JawaPos.com - Manchester United harus kembali menelan kekalahan setelah Brighton & Hove Albion melakukan comeback dan menang 3-2 di Old Trafford, Kamis (17/9).
Michael Carrick melakukan delapan perubahan dalam susunan pemain Manchester United setelah timnya menghadapi Manchester City pada akhir pekan.
Karl Darlow menjalani debut kompetitifnya sebagai penjaga gawang, sedangkan Shea Lacey mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya.
Hanya Diogo Dalot, Youri Tielemans, dan Marcus Rashford yang kembali dimainkan sejak awal setelah tampil pada pertandingan sebelumnya.
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Manchester United langsung tampil agresif dan membuka keunggulan pada menit kedelapan. Tielemans yang mengenakan ban kapten memberikan umpan kepada Lacey.
Pemain berusia 19 tahun itu lalu bergerak ke dalam, melewati Jaouen Hadjam, sebelum melepaskan tembakan yang melewati Jason Steele di tiang dekat. Gol itu menjadi gol senior pertama Lacey saat debut menjadi starter bersama Manchester United.
Keunggulan Manchester United bertambah pada menit ke-10. Rashford melewati beberapa pemain Brighton sebelum melepaskan tembakan yang masih mampu ditepis Steele. Bola muntah kemudian jatuh ke arah Mason Mount yang langsung menyambar bola untuk membawa tuan rumah unggul 2-0.
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Brighton berusaha memperkecil ketertinggalan. Pascal Gross sempat memperoleh peluang setelah menerima bola dari Charalampos Kostoulas, tetapi tembakannya masih melambung di atas mistar gawang Darlow. Upaya Brighton akhirnya membuahkan hasil menjelang jeda.
Jaouen Hadjam mengirim bola melewati lini pertahanan United dan Kostoulas berlari menyambutnya. Kostoulas kemudian menaklukkan Darlow dengan penyelesaian mendatar sehingga Brighton memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.
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