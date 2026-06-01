Andre Rizal Hanafi
Selasa, 2 Juni 2026 | 02.41 WIB

Aturan Baru Piala Dunia Mulai Diuji, Islandia Bermain 10 Orang dan Jepang Langsung Cetak Gol

Timnas Jepang. (AFC)

JawaPos.com - Laga uji coba antara Jepang dan Islandia yang digelar Minggu (31/5/2026) di Stadion Nasional, Tokyo, Jepang menghadirkan kejadian menarik yang menjadi sorotan pencinta sepak bola dunia.

Pertandingan yang menjadi persiapan sebelum Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan duel antarnegara, tetapi juga menjadi salah satu ajang penerapan aturan baru yang dipersiapkan untuk kompetisi internasional mendatang, termasuk Piala Dunia.

Dalam pertandingan itu, Jepang berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Islandia. Gol semata wayang dicetak Koki Ogawa pada momen yang cukup krusial ketika tim lawan harus bermain dengan 10 pemain akibat penerapan regulasi baru pergantian pemain.

Insiden bermula saat pemain Islandia, Kristian Hlynsson, ditarik keluar oleh pelatih. Namun, proses meninggalkan lapangan berlangsung lebih dari 10 detik. Sesuai aturan baru yang sedang diuji coba, pemain yang diganti wajib segera keluar dari lapangan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Pertandingan persahabatan antara Jepang vs Islandia. (JFA)

Karena melewati batas waktu tersebut, Islandia dikenai konsekuensi berupa penundaan masuknya pemain pengganti selama satu menit penuh.

Akibatnya, tim berjuluk Strakarnir Okkar itu harus melanjutkan pertandingan dengan hanya 10 pemain selama periode tersebut.

Situasi ini langsung dimanfaatkan Jepang. Tim Samurai Biru meningkatkan tekanan dan berhasil memecah kebuntuan melalui Koki Ogawa. Gol tersebut tercipta ketika Islandia masih belum dapat memasukkan pemain penggantinya ke lapangan.

Keunggulan itu akhirnya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Jepang pun menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0 sekaligus menjadi tim pertama yang mendapatkan keuntungan langsung dari penerapan aturan baru tersebut dalam laga internasional.

Editor: Edi Yulianto
