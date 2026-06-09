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Aprillia JP
Rabu, 10 Juni 2026 | 00.41 WIB

Menuju Piala Dunia 2026, Scaloni Pastikan Lionel Messi Tampil Bela Timnas Argentina Kontra Islandia

Lionel Scaloni pastikan Messi tampil lawan Islandia jelang Piala Dunia 2026. Timnas Argentina awasi kondisi pemain dan susun strategi matang. (IG @leomessi)&nbsp; - Image

Lionel Scaloni pastikan Messi tampil lawan Islandia jelang Piala Dunia 2026. Timnas Argentina awasi kondisi pemain dan susun strategi matang. (IG @leomessi)&nbsp;

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni memastikan Lionel Messi akan tampil dalam laga persahabatan terakhir sebelum Piala Dunia 2026 menghadapi Islandia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu (10/6) di Auburn, Alabama, Amerika Serikat.

Dalam konferensi pers yang dilansir dari ESPN, Scaloni mengungkapkan bahwa Messi akan dimainkan, tetapi durasi penampilannya belum ditentukan.

“Messi akan bermain, hanya saja saya belum tahu berapa menit. Saya masih perlu berbicara dengannya dalam sesi latihan hari ini dan melihat kondisinya. Kami ingin menghindari segala risiko, jadi keputusan akhir akan diambil nanti. Namun, pada prinsipnya dia akan tampil,” ujar Scaloni.

Sebelumnya, Messi tidak diturunkan saat Argentina meraih kemenangan dalam laga persahabatan melawan Honduras pada 7 Juni. Meskipun demikian, Messi tetap terlihat mengikuti pemanasan sebelum pertandingan yang digelar di College Station, Texas.

Pasalnya, kapten Inter Miami itu baru saja bergabung kembali dengan skuad Timnas Argentina setelah mengalami kelelahan otot pada hamstring kiri. Cedera itu membuatnya harus ditarik keluar pada menit ke-73 saat memperkuat Inter Miami menghadapi Philadelphia Union. Pertandingan itu merupakan laga terakhir Messi bersama klubnya sebelum jeda Major League Soccer (MLS) untuk Piala Dunia.

Tim medis saat itu menyatakan bahwa kondisi Messi akan dipantau dari hari ke hari. Scaloni juga sebelumnya menyebut bahwa pemain berusia 39 tahun itu sudah mulai mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim sejak 5 Juni. “Kami akan membagi menit bermain para pemain yang tampil besok untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah Scaloni.

Selain Messi, Scaloni juga memastikan bahwa Nico Paz, Nahuel Molina, dan Gonzalo Montiel sudah dalam kondisi siap bermain. Ketiganya sebelumnya sempat menjalani latihan terpisah akibat cedera dengan tingkat yang berbeda-beda.

Sementara itu, perkembangan kondisi dua pemain lainnya, Julian Alvarez dan Leandro Paredes juga menunjukkan tanda positif. “Julian Alvarez dalam kondisi baik, hanya ada sedikit ketidaknyamanan di pergelangan kaki yang kini mulai membaik. Leandro Paredes juga menunjukkan perkembangan bagus dan dalam beberapa hari ke depan akan kembali bergabung dengan tim,” jelas Scaloni.

Di sisi lain, Scaloni masih belum mengumumkan pengganti Leonardo Balerdi dalam skuad final berjumlah 26 pemain. Bek Marseille itu terpaksa meninggalkan pemusatan latihan pekan lalu akibat cedera betis dan dipastikan absen dari Piala Dunia 2026.

“Kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas setelah pertandingan besok terkait penggantinya. Kami bisa menutup posisi Balerdi, tetapi juga mempertimbangkan opsi lain tergantung perkembangan kondisi pemain yang cedera,” ungkapnya.

Editor: Hendra
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