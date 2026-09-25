Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia di Liga Nations UEFA: The Tartan Army Bisa Menang Tipis

JawaPos.com — Slovenia menjamu Skotlandia di Stadion Stozice pada matchday pertama UEFA Nations League, Sabtu (26/9/206) pukul 20.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama membawa modal kurang meyakinkan.

Slovenia hanya menang sekali dalam 10 laga terakhir, sedangkan Skotlandia datang setelah dua kekalahan beruntun, tetapi The Tartan Army punya rekor pertemuan lebih baik.

Bagaimana kondisi Slovenia jelang menghadapi Skotlandia? Slovenia memasuki laga perdana League B Grup 1 dengan catatan hanya satu kemenangan dari 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Dalam enam laga terbarunya, Slovenia mencatat tiga kekalahan, dua hasil imbang, dan hanya satu kemenangan.

Tim tuan rumah sebelumnya berhasil mempertahankan tempatnya di League B setelah mengalahkan Slovakia dengan agregat 1-0 dalam playoff promosi/degradasi Nations League pada Maret 2025.

Hasil tersebut menjadi salah satu sedikit momentum positif Slovenia sebelum menghadapi rangkaian pertandingan berat berikutnya.

Kondisi Slovenia juga sedikit terganggu dengan absennya Benjamin Sesko.

Penyerang tersebut masih menjalani pemulihan dari masalah tulang kering jangka panjang sehingga tidak masuk skuad untuk pertandingan melawan Skotlandia.