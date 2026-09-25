Harry Kane Ungkap Tertarik Jajal NFL Setelah Gantung Sepatu Nanti

JawaPos.com - Harry Kane ternyata sudah mulai memikirkan seperti apa kehidupannya setelah tidak lagi bermain sepak bola.

Striker Timnas Inggris tersebut membuka peluang untuk mencoba olahraga lain dengan mempertimbangkan terjun ke kompetisi NFL setelah pensiun.

NFL merupakan kompetisi American football yang sangat populer di Amerika Serikat. Meski berbeda dengan sepak bola yang selama ini menjadi bagian utama dalam hidupnya, Kane melihat ada beberapa hal yang membuatnya tertarik untuk mencoba olahraga tersebut.

Ketertarikan Kane terhadap NFL sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Penyerang Bayern Munich itu diketahui memiliki hubungan cukup dekat dengan olahraga tersebut dan beberapa kali menunjukkan ketertarikannya terhadap American football.

Salah satu hal yang membuat Kane merasa memiliki peluang adalah kemampuan melepaskan bola dengan akurat. Ia melihat adanya kemiripan antara teknik melempar dalam NFL dengan kemampuannya sebagai eksekutor penalti di sepak bola.

Namun, Kane juga memahami bahwa menjadi atlet NFL bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Jika benar-benar mengambil keputusan untuk berpindah cabang olahraga setelah pensiun, ia ingin mempersiapkan diri dengan serius.

Kane bahkan mempertimbangkan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun untuk menjalani latihan sebelum benar-benar menentukan apakah dirinya siap berkomitmen di dunia NFL.

Rencana tersebut tentu menjadi opsi menarik untuk masa depan Kane. Pasalnya, pemain kelahiran London itu sudah lama dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik Inggris dan masih berada di level tertinggi sepak bola Eropa.