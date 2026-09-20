Harry Kane Jadi Pemain Tercepat Bundesliga dengan Berhasil Cetak 100 Gol

JawaPos.com – Harry Kane mencetak sejarah dengan menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Bundesliga setelah membantu Bayern München mengalahkan Union Berlin 7-0 di Allianz Arena.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (19/9), Kane mencetak gol ke-100 dan ke-101 dalam penampilan ke-98 di Bundesliga, sekaligus memecahkan rekor Dieter Müller yang sebelumnya mencapai 100 gol dalam 129 pertandingan.

Tambahan dua gol tersebut juga membuat Kane telah mengoleksi 152 gol dalam 154 penampilan bersama Bayern München di seluruh kompetisi.

Setelah pertandingan, Kane mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya dengan Bayern München masih berlangsung.

Penyerang asal Inggris tersebut sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Bayern, tetapi ia menegaskan bahwa dirinya menikmati setiap menit bermain di klub dan menghargai dukungan para penggemar.

Kane juga menilai kemenangan telak atas Union Berlin menjadi hasil penting sebelum para pemain memasuki jeda internasional selama beberapa pekan.

Kemenangan atas Union Berlin turut membawa Bayern München ke puncak klasemen Bundesliga, meskipun Borussia Dortmund dan Freiburg masih berpeluang melewati mereka karena memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.