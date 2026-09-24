Performa Buruk, Manchester United Siapkan Antonio Conte untuk Gantikan Michael Carrick

Michael Carrick / ig @manutd
JawaPos.com - Manchester United dikabarkan mulai menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kemungkinan pergantian pelatih setelah Michael Carrick menjalani awal musim yang kurang meyakinkan.
Nama Antonio Conte muncul sebagai salah satu kandidat utama yang dipertimbangkan manajemen Setan Merah.
Kabar tersebut datang dari media Italia, Calcio Mercato, yang menyebut Manchester United sudah mulai membuka komunikasi terkait kemungkinan mendatangkan pelatih asal Italia tersebut.
Laporan itu menyebut sejumlah perantara telah melakukan pendekatan awal kepada Conte. Meski begitu, belum ada informasi mengenai negosiasi resmi antara Manchester United dan mantan pelatih Chelsea tersebut.
Situasi ini tidak terlepas dari performa Manchester United pada awal Premier League 2026/27.
Tim asuhan Carrick baru mengumpulkan hasil yang belum sesuai harapan dan saat ini berada di posisi ke-12 klasemen.
Hasil terbaru mereka adalah bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada akhir pekan lalu. Sebelum pertandingan tersebut, Manchester United juga sudah mengalami kekalahan dari Brighton, Manchester City, dan Hull.
Rentetan hasil tersebut membuat posisi Carrick mulai mendapat sorotan. Mantan gelandang Manchester United itu memang masih dipercaya menangani tim, tetapi tekanan bisa meningkat apabila performa Setan Merah tidak segera membaik.
Di tengah kondisi tersebut, Conte disebut menjadi nama yang paling menarik perhatian Manchester United. Pelatih berusia 57 tahun itu saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Napoli pada akhir musim lalu.
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