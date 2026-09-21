Gol Cunha Selamatkan Manchester United dari Kekalahan saat Imbang 1-1 Lawan Fulham

Pemain Manchester United Matheus Cunha berselebrasi setelah mencetak gol penyama kedudukan saat bermain imbang 1-1 lawan Fulham. (X/ManUtd)

JawaPos.com - Manchester United (MU) terhindar dari kekalahan saat bermain imbang 1-1 lawan Fulham pada pekan kelima Liga Inggris 2026/27 di Craven Cottage, Minggu (20/9).

Fulham sempat unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Lisandro Martinez pada menit ke-63.

Setan Merah kemudian menyamakan kedudukan lewat Cunha pada menit ke-89.

Hasil ini membuat Manchester United mengoleksi lima poin dari lima pertandingan dan menempati posisi ke-12 klasemen sementara.

Sedangkan Fulham masih berada di zona degradasi dengan dua poin dari lima laga dan menempati peringkat ke-19, demikian laman resmi Liga Premier Inggris dilansir dari Antara.

Fulham mendapat peluang pertama pada menit ke-5 melalui Gonzalo Garcia.

Menerima umpan di depan kotak penalti, Garcia melepaskan tembakan yang masih melebar tipis dari tiang kiri.

Manchester United merespons lima menit berselang.