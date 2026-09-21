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Antara
Senin, 21 September 2026 | 12.37 WIB

Gol Cunha Selamatkan Manchester United dari Kekalahan saat Imbang 1-1 Lawan Fulham

 

Pemain Manchester United Matheus Cunha berselebrasi setelah mencetak gol penyama kedudukan saat bermain imbang 1-1 lawan Fulham. (X/ManUtd)

JawaPos.com - Manchester United (MU) terhindar dari kekalahan saat bermain imbang 1-1 lawan Fulham pada pekan kelima Liga Inggris 2026/27 di Craven Cottage, Minggu (20/9).

Fulham sempat unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Lisandro Martinez pada menit ke-63.

Setan Merah kemudian menyamakan kedudukan lewat Cunha pada menit ke-89.

Hasil ini membuat Manchester United mengoleksi lima poin dari lima pertandingan dan menempati posisi ke-12 klasemen sementara.

Sedangkan Fulham masih berada di zona degradasi dengan dua poin dari lima laga dan menempati peringkat ke-19, demikian laman resmi Liga Premier Inggris dilansir dari Antara.

Fulham mendapat peluang pertama pada menit ke-5 melalui Gonzalo Garcia.

Menerima umpan di depan kotak penalti, Garcia melepaskan tembakan yang masih melebar tipis dari tiang kiri.

Manchester United merespons lima menit berselang.

Lisandro Martinez menyambar bola rebound dari luar kotak penalti, tetapi Bernd Leno melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tembakannya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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