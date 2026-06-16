Profil Paul Komolafe, Penyerang Nigeria yang Masuk Radar Semen Padang untuk Liga 2 Musim 2026/2027

JawaPos.com - Bursa transfer Liga di Indonesia musim 2026/2027 mulai memanas. Salah satu kabar yang mencuri perhatian datang dari tim liga 2 Semen Padang yang disebut-sebut sedang mengincar penyerang asal Nigeria, Paul Komolafe.

Nama Paul Komolafe belum terlalu familiar bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia termasuk pendukung Semen Padang. Namun, striker berusia 26 tahun memiliki pengalaman bermain di berbagai negara dan kompetisi yang cukup beragam sepanjang karir profesional Paul Komolafe.

Saat ini, Paul Komolafe masih tercatat sebagai pemain Newroz SC yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Irak. Penyerang bertinggi badan 192 sentimeter itu bergabung dengan klub tersebut pada Februari 2026 dan langsung menjadi salah satu opsi di lini depan tim.

Kehadiran Komolafe diyakini bisa menjadi solusi bagi Semen Padang yang tengah berupaya memperkuat sektor serangan menghadapi kompetisi musim depan. Dengan postur yang menjulang serta kemampuan bermain sebagai target man, dia dinilai cocok dengan karakter permainan yang membutuhkan penyerang kuat dalam duel udara maupun duel fisik.

Lahir di Lagos, Nigeria, pada 12 Juni 2000, Paul Seun Komolafe memulai perjalanan sepak bolanya di tanah kelahirannya sebelum merantau ke Eropa dan Asia. Karirnya sempat membawanya memperkuat sejumlah klub seperti Kapfenberger SV di Austria, Qizilqum FC di Uzbekistan, Arbroath FC di Skotlandia, hingga KF Erzeni di Albania.

Meski tidak selalu menjadi pemain utama di setiap klub yang dibelanya, Komolafe terus menunjukkan perkembangan. Salah satu periode terbaiknya terjadi ketika bermain di Asia Selatan bersama Chittagong Abahani dari Bangladesh. Dalam delapan pertandingan, ia mampu mencetak empat gol.

Performa impresif juga ditunjukkannya saat berkarier di Tajikistan. Bersama FK Khujand pada tahun 2025, Komolafe mencatat enam gol dari 12 pertandingan. Ketajamannya berlanjut ketika memperkuat FC Istiklol dengan torehan enam gol hanya dari sembilan laga.

Kontribusi tersebut membantu Istiklol meraih gelar juara Liga Tajikistan musim 2025. Prestasi itu menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karier pemain yang mengandalkan kaki kanan tersebut. Setelah sukses di Tajikistan, Komolafe melanjutkan petualangannya ke Irak bersama Newroz SC. Hingga pertengahan musim 2026, dia telah mengoleksi tiga gol dari sepuluh penampilan di kompetisi domestik.