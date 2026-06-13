Cerita Unik Folarin Balogun: Tumbuh di Inggris, Berdarah Nigeria, Bermain untuk Timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Nama Folarin Balogun menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan setelah timnas Amerika Serikat meraih kemenangan meyakinkan atas Paraguay pada laga Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 24 tahun itu tampil gemilang mencetak dua gol membantu timnya mengamankan tiga poin di fase grup.

Namun, bukan hanya penampilan di lapangan yang menarik perhatian. Kisah di balik status Folarin Balogun sebagai pemain timnas Amerika Serikat di piala dunia ternyata tak kalah unik.

Folarin Balogun memiliki latar belakang yang cukup menarik. Dia lahir di Brooklyn, New York, pada 3 Juli 2001 dari orang tua asal Nigeria. Meski lahir di Amerika Serikat, masa kecilnya hampir sepenuhnya dihabiskan di Inggris setelah keluarganya kembali ke London ketika usianya masih sangat kecil.

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Cerita yang beredar menyebutkan bahwa ibu Balogun saat itu sedang berlibur di Amerika Serikat ketika mengandung dirinya. Rencana awal, keluarga hanya melakukan perjalanan singkat sebelum kembali ke Inggris. Namun situasi berubah ketika pihak maskapai tidak mengizinkan sang ibu terbang karena usia kehamilan yang sudah terlalu tua dan dianggap berisiko untuk melakukan perjalanan udara.

Akibatnya, masa tinggal keluarga di Amerika Serikat harus diperpanjang beberapa minggu. Dalam periode itu Balogun lahir di Brooklyn. Setelah kelahirannya, keluarga kemudian kembali ke London dan membesarkannya di Inggris.

Di sana, bakat sepak bolanya mulai berkembang. Balogun bergabung dengan akademi Arsenal sejak usia muda dan menempuh proses panjang hingga akhirnya menembus level profesional.

Selama bertahun-tahun, dia dikenal sebagai salah satu penyerang muda menjanjikan yang dimiliki klub asal London tersebut. Perjalanan karirnya kemudian semakin berkembang melalui masa peminjaman ke Middlesbrough dan Stade de Reims.

Saat membela Reims di Liga Prancis musim 2022/2023, Balogun tampil impresif dengan mencetak lebih dari 20 gol dalam satu musim. Performa tersebut membuat AS Monaco tertarik merekrutnya secara permanen.