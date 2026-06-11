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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 11 Juni 2026 | 19.26 WIB

Sumbang Assist di Laga Kemenangan Timnas Portugal Lawan Nigeria, Diogo Dalot Siap Bikin Pusing Roberto Martinez

Bek timnas Portugal Diogo Dalot. (Dok. Diogo Dalot) - Image

Bek timnas Portugal Diogo Dalot. (Dok. Diogo Dalot)

JawaPos.com - Diogo Dalot memberikan satu assist untuk gol Pedro Neto di laga kemenangan tim nasional Portugal melawan Nigeria. Laga persahabatan yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Dr. Magalhaes Pessoa, Kamis (11/6).

Bek Manchester United tersebut menegaskan bahwa tugasnya juga untuk membantu para penyerang timnas Portugal mencetak gol. Satu assist Diogo Dalot juga menjadi pembuktian kepada Roberto Martinez bahwa dia bisa menjadi pilihan utama di posisi bek kiri.

"Memberikan assist? Itu bagian dari permainan saya untuk membantu tim semaksimal mungkin, baik secara ofensif maupun defensif. Dua pertandingan ini bertujuan untuk itu, untuk mencoba beradaptasi semaksimal mungkin dengan apa yang diminta manajer. Sebagian besar pemain bermain selama 45 menit, sekarang saatnya untuk membuat manajer pusing. Saya yakin semua orang akan siap membantu," kata Diogo Dalot yang dikutip A Bola, Kamis (11/6).

Diogo Dalot merasa timnas Portugal mendapatkan pelajaran berharga dari laga persahabatan melawan Chili dan Nigeria. Di Piala Dunia nanti, timnas Portugal ingin menjadi tim yang selalu menghadirkan bahaya.

"Saya rasa skenario sempurna tidak akan pernah ada. Dengan kualitas yang kami miliki, [peningkatan] adalah persyaratan yang diberikan kepada kami sebagai tanggung jawab, dan kami harus menerimanya. Kami menghadapi dua lawan yang berbeda, yang memberi kami masalah yang berbeda, dan itulah tujuannya: mencoba menemukan ruang di tengah kesulitan untuk dapat menciptakan bahaya dan memenangkan pertandingan. Itulah yang akan penting di Piala Dunia," ujar bek 27 tahun tersebut.

Selain itu, timnas Portugal ingin mencari solusi ketika menghadapi lawan yang mengandalkan fisik. Sebab, hal tersebut sesuai dengan karakteristik lawan mereka di Grup K.

"Kami ingin menemukan solusi melawan tim yang lebih mengandalkan fisik. Kami bisa menyeimbangkan serangan kami dan tidak terlalu banyak mengalami transisi. Kami harus memperbaiki itu. Kami memiliki tiga pertandingan yang sangat penting yang kami tahu harus kami menangkan," pungkas Dalot.

Timnas Portugal sudah menyelesaikan seluruh laga persahabatannya. Selanjutnya, tim berjuluk Selecao das Quinas akan menghadapi RD Kongo di laga pembuka Piala Dunia 2026 pada 18 Juni.

Editor: Banu Adikara
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