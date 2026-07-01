Pantai Gading Tersingkir, Amad Diallo Sebut Piala Dunia 2026 Jadi Pelajaran Berharga

Amad Diallo menjadi andalan baru Pantai Gading untuk menembus sejarah di Piala Dunia 2026. (Instagram/@elephantdecotedivoire)
JawaPos.com - Penyerang sayap Timnas Pantai Gading Amad Diallo menyebutkan pentas Piala Dunia 2026 menjadi pelajaran berharga untuk skuad Les Elephants.
Dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu, Amad menjelaskan jika ini merupakan pengalaman pertama mereka tampil di pentas teratas sekelas Piala Dunia.
"Kami hanya bisa belajar dari turnamen ini, karena bagi kebanyakan dari kami, ini adalah Piala Dunia pertama kami," ujar Amad.
Perjalanan Pantai Gading terhenti pada pentas Piala Dunia 2026 setelah ditaklukkan Norwegia dengan skor 1-2 pada babak 32 besar di Stadion AT&T, Arlington, Selasa waktu setempat.
Pada pertandingan ini Pantai Gading takluk akibat gol dari Norwegia yang dicetak oleh Antonio Nusa dan Erling Haaland, sementara Amad sempat menyamakan kedudukan.
Amad melanjutkan jika dirinya tentu kecewa perjalanan Pantai Gading harus terhenti, namun ia mengakui Norwegia tampil luar biasa tampil sedikit lebih baik di banding timnya.
"Kami kecewa dengan kekalahan ini karena kami tahu kami memiliki banyak pemain hebat yang dapat membuat perbedaan kapan saja dalam pertandingan," jelas Amad.
"Kami bermain melawan tim dengan pemain-pemain luar biasa, tetapi kami kebobolan gol menjelang akhir pertandingan, dan kami menyesal tersingkir dengan cara ini," pungkasnya.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas