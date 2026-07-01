Hasil Pantai Gading vs Norwegia 1-2 di Piala Dunia 2026: Erling Haaland Gacor, Norwegia ke 16 Besar!

JawaPos.com — Norwegia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada laga 32 besar di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) dini hari WIB.

Antonio Nusa dan Erling Haaland menjadi pencetak gol kemenangan yang mengantarkan wakil Eropa itu menghadapi Brasil pada fase berikutnya.

Laga berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim sama-sama tampil menyerang.

Pantai Gading berusaha mengambil inisiatif permainan, sedangkan Norwegia mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin Erling Haaland dan Antonio Nusa.

Pantai Gading Lebih Dulu Mengancam, Norwegia Efektif Manfaatkan Peluang Pantai Gading memperoleh peluang terbaik pertama pada menit ke-20 melalui Ghislain Konan.

Bek sayap itu berhasil menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar, tetapi bola masih melenceng tipis di sisi gawang Norwegia.

Setelah jeda minum, wakil Afrika kembali menekan pertahanan lawan. Nicolas Pepe mendapatkan kesempatan emas, namun gagal mengubah peluang menjadi gol sehingga skor tetap bertahan 0-0.

Norwegia perlahan mulai menemukan ritme permainan. Erling Haaland sempat menguji Yahia Fofana lewat sundulan pada menit ke-37, tetapi bola mengarah tepat ke pelukan sang kiper.