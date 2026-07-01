Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 1 Juli 2026 | 13.33 WIB

Hasil Pantai Gading vs Norwegia 1-2 di Piala Dunia 2026: Erling Haaland Gacor, Norwegia ke 16 Besar!

Erling Haaland mencetak gol kemenangan Norwegia saat mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan membawa timnya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @herrelandslaget) - Image

Erling Haaland mencetak gol kemenangan Norwegia saat mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan membawa timnya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @herrelandslaget)

JawaPos.com — Norwegia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada laga 32 besar di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) dini hari WIB.

Antonio Nusa dan Erling Haaland menjadi pencetak gol kemenangan yang mengantarkan wakil Eropa itu menghadapi Brasil pada fase berikutnya.

Laga berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim sama-sama tampil menyerang.

Pantai Gading berusaha mengambil inisiatif permainan, sedangkan Norwegia mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin Erling Haaland dan Antonio Nusa.

Pantai Gading Lebih Dulu Mengancam, Norwegia Efektif Manfaatkan Peluang

Pantai Gading memperoleh peluang terbaik pertama pada menit ke-20 melalui Ghislain Konan.

Bek sayap itu berhasil menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar, tetapi bola masih melenceng tipis di sisi gawang Norwegia.

Setelah jeda minum, wakil Afrika kembali menekan pertahanan lawan. Nicolas Pepe mendapatkan kesempatan emas, namun gagal mengubah peluang menjadi gol sehingga skor tetap bertahan 0-0.

Norwegia perlahan mulai menemukan ritme permainan. Erling Haaland sempat menguji Yahia Fofana lewat sundulan pada menit ke-37, tetapi bola mengarah tepat ke pelukan sang kiper.

Dua menit berselang, Norwegia akhirnya memecah kebuntuan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Pantai Gading Dipulangkan Norwegia, Amad Diallo Sebut Piala Dunia 2026 jadi Pelajaran Berharga - Image
Piala Dunia 2026

Pantai Gading Dipulangkan Norwegia, Amad Diallo Sebut Piala Dunia 2026 jadi Pelajaran Berharga

Rabu, 1 Juli 2026 | 13.18 WIB

Susunan Pemain Norwegia vs Pantai Gading: The Vikings Turunkan Pejuang Terbaik demi Labrak Pertahanan Les Elephants! - Image
Piala Dunia 2026

Susunan Pemain Norwegia vs Pantai Gading: The Vikings Turunkan Pejuang Terbaik demi Labrak Pertahanan Les Elephants!

Rabu, 1 Juli 2026 | 06.44 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

Selasa, 30 Juni 2026 | 18.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore