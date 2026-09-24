Prediksi Skor Belanda vs Jerman di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Xavi dan Klopp Berakhir Imbang

JawaPos.com — Belanda dan Jerman diprediksi bermain imbang pada laga pembuka Liga Nations UEFA di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Jumat (25/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Duel ini menjadi debut internasional Xavi dan Jurgen Klopp sebagai pelatih tim nasional, sekaligus mempertemukan dua raksasa Eropa yang sama-sama memasuki era baru setelah gagal melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

Debut Xavi Langsung Hadapi Jerman Xavi akan menjalani pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih Belanda dengan menghadapi Jerman di Amsterdam.

Pelatih berusia 46 tahun itu dipercaya menangani Oranje dengan kontrak empat tahun setelah Ronald Koeman mengundurkan diri menyusul tersingkirnya Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Xavi menjadi pelatih asing pertama Belanda sejak 1978 dan membawa pendekatan berbeda ke dalam skuad.

Legenda Barcelona tersebut ingin membangun tim tanpa “ego” serta memainkan sepak bola menyerang berbasis penguasaan bola, sebuah gaya yang terinspirasi kuat dari tradisi sepak bola Belanda.

Pengaruh Johan Cruyff juga menjadi bagian penting dari filosofi Xavi.

Ia pernah menyebut dirinya “bagian dari produk sepak bola Belanda” karena pengaruh Cruyff serta pengalaman bekerja bersama Louis van Gaal dan Frank Rijkaard.