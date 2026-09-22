Skandal Spionase Southampton Berlanjut, Tonda Eckert Berdalih Tidak Tahu Aturan EFL

JawaPos.com - Southampton merasa telah menerima hukuman berat akibat skandal spionase yang melibatkan pemantauan sesi latihan lawan.

Klub berjuluk The Saints itu tengah menanti sidang komisi independen yang akan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan pelatih mereka Tonda Eckert.

Eckert telah didakwa oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) atas dugaan pelanggaran yang sama pada Juli 2026.

Sidang itu berpotensi membuat Southampton kembali menghadapi sanksi setelah kehilangan kesempatan promosi ke Premier League dan mendapat pengurangan poin.

Southampton sebelumnya juga dijatuhi hukuman oleh komisi independen English Football League (EFL) setelah klub mengaku telah memata-matai sesi latihan tiga lawan mereka.

Pelanggaran itu membuat Southampton dikeluarkan dari babak playoff Championship pada Mei 2026.

Tidak hanya itu, Southampton juga mendapat pengurangan empat poin untuk kompetisi musim ini berdasarkan keputusan panel yang sama.

Saat ini, klub berpotensi kembali menerima hukuman setelah FA mendakwa Tonda Eckert atas dugaan pelanggaran disiplin terkait kasus spionase.