Gol Akhir Tak Cukup, Tottenham Tumbang dari Aston Villa di Liga Inggris

JawaPos.com - Tottenham Hotspur akhirnya mencetak gol pertama mereka di Liga Inggris musim ini. Namun, dua gol pada menit-menit akhir belum cukup untuk menyelamatkan Tottenham dari kekalahan 2-3 saat menjamu Aston Villa, Sabtu (19/9).

Tuan rumah menciptakan sejumlah peluang sejak menit-menit awal, tetapi tangguhnya kiper Aston Villa, Zion Suzuki, membuat Tottenham kesulitan mencetak gol.

Dominasi Tottenham tidak berbuah gol. Aston Villa justru berhasil membuka keunggulan pada masa tambahan waktu babak pertama.

Gol itu berawal ketika Micky van de Ven sempat mendapat perawatan setelah mengalami benturan di kepala.

Saat Tottenham melanjutkan permainan dengan 10 pemain, Andy Robertson berusaha mempertahankan bola di dekat garis akhir, tetapi kehilangan penguasaan.

John McGinn kemudian merebut bola dan memberikan umpan kepada Boubacar Kamara. Tembakan rendah Kamara berhasil disambar Johan Manzambi dari jarak dekat untuk membawa Aston Villa unggul 1-0.

Tottenham lalu kembali mengambil inisiatif serangan pada awal babak kedua. Aston Villa memilih bertahan lebih dalam dan mengandalkan serangan balik.

Tottenham sempat mencetak gol pada menit ke-60 lewat Mohammed Kudus. Namun, gol itu dianulir setelah pemeriksaan VAR menunjukkan Robertson berada dalam posisi offside.