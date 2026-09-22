Tampil Buruk di Derby Madrid, José Mourinho Tampak Mulai Kehilangan Kesabaran terhadap Vinicius

ig @realmadrid
JawaPos.com - Musim Real Madrid mulai memasuki fase yang penuh tanda tanya. Salah satu pemain yang paling banyak mendapat sorotan adalah Vinicius Jr., yang sejauh ini belum mampu menunjukkan performa terbaiknya.
Setelah menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar pada musim panas, pemain internasional Brasil itu baru mencetak satu gol dalam delapan pertandingan kompetitif. Situasi tersebut membuat posisinya di tim utama mulai dipertanyakan.
Kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid dalam derby akhir pekan lalu kembali mempertegas persoalan tersebut. Vinicius tampil kurang meyakinkan dan akhirnya ditarik keluar pada menit ke-54 oleh José Mourinho.
Mourinho mulai mengubah perlakuannya
Menurut MARCA, kesabaran Mourinho terhadap Vinicius mulai menipis. Keputusan untuk mengganti sang winger pada awal babak kedua menjadi salah satu indikasinya.
Berbeda dengan Vinicius, Kylian Mbappé tetap berada di lapangan hingga pertandingan berakhir. Pemain Prancis tersebut bahkan sudah tujuh kali tampil penuh musim ini, sementara Vinicius baru tiga kali bermain selama 90 menit.
Pergantian tersebut juga menjadi yang keempat secara beruntun bagi Vinicius. Sebelumnya, ia juga ditarik keluar ketika Real Madrid menghadapi Inter Milan, Rayo Vallecano, dan Elche.
Mourinho sebelumnya berusaha mengatur menit bermain Vinicius dan Mbappé secara hati-hati. Namun, situasi terkini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mulai berubah.
Statistik Vinicius semakin mengkhawatirkan
Perbedaan performa kedua pemain terlihat cukup jelas. Mbappé telah mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan, sedangkan Vinicius baru menghasilkan satu gol dan tiga assist, selain memenangkan satu penalti saat menghadapi Real Betis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022