Tampil Buruk di Derby Madrid, José Mourinho Tampak Mulai Kehilangan Kesabaran terhadap Vinicius

JawaPos.com - Musim Real Madrid mulai memasuki fase yang penuh tanda tanya. Salah satu pemain yang paling banyak mendapat sorotan adalah Vinicius Jr., yang sejauh ini belum mampu menunjukkan performa terbaiknya.

Setelah menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar pada musim panas, pemain internasional Brasil itu baru mencetak satu gol dalam delapan pertandingan kompetitif. Situasi tersebut membuat posisinya di tim utama mulai dipertanyakan.

Kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid dalam derby akhir pekan lalu kembali mempertegas persoalan tersebut. Vinicius tampil kurang meyakinkan dan akhirnya ditarik keluar pada menit ke-54 oleh José Mourinho.

Mourinho mulai mengubah perlakuannya

Menurut MARCA, kesabaran Mourinho terhadap Vinicius mulai menipis. Keputusan untuk mengganti sang winger pada awal babak kedua menjadi salah satu indikasinya.

Berbeda dengan Vinicius, Kylian Mbappé tetap berada di lapangan hingga pertandingan berakhir. Pemain Prancis tersebut bahkan sudah tujuh kali tampil penuh musim ini, sementara Vinicius baru tiga kali bermain selama 90 menit.

Pergantian tersebut juga menjadi yang keempat secara beruntun bagi Vinicius. Sebelumnya, ia juga ditarik keluar ketika Real Madrid menghadapi Inter Milan, Rayo Vallecano, dan Elche.

Mourinho sebelumnya berusaha mengatur menit bermain Vinicius dan Mbappé secara hati-hati. Namun, situasi terkini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mulai berubah.

Statistik Vinicius semakin mengkhawatirkan