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Risma Azzah Fatin
Senin, 12 Oktober 2026 | 19.50 WIB

Jose Mourinho Ungkap Kesedihan Melihat Vinícius Júnior

Jose Mourinho (Bein Sports) - Image

Jose Mourinho (Bein Sports)

JawaPos.com – José Mourinho memberikan dukungan kepada Vinícius Júnior yang tengah mengalami penurunan performa bersama Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (11/10), Pelatih asal Portugal tersebut mengakui bahwa pemain sayap Brasil itu belum mampu menunjukkan penampilan terbaiknya, tetapi ia menegaskan tidak berniat menyerah terhadap sang pemain.

Mourinho menilai Vinícius membutuhkan waktu dan dukungan agar dapat kembali menemukan performa terbaiknya sebagai pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan.

Mourinho menjelaskan bahwa mencadangkan pemain setiap kali mengalami penurunan performa bukanlah satu-satunya solusi karena pendekatan tersebut berisiko memperburuk keadaan.

Mourinho menegaskan bahwa Vinícius tetap menunjukkan kerja keras dan komitmen untuk kembali menjadi pemain penting bagi Real Madrid, meskipun saat ini sedang menghadapi masa sulit.

Mourinho mengungkapkan kesedihannya melihat kondisi sang pemain dan berharap orang-orang di sekitar klub serta para pendukung dapat memberikan kesabaran selama proses pemulihan performanya.

Meski tetap membela Vinícius, Mourinho tidak menutup kemungkinan untuk mengubah pendekatan apabila sang pemain belum mampu memperbaiki penampilannya dalam pertandingan mendatang.

Pelatih tersebut mempertimbangkan sejumlah opsi, mulai dari tetap memainkannya sebagai starter hingga mencadangkannya sementara demi membantu memulihkan kepercayaan dirinya.

Pertandingan melawan Villarreal menjadi salah satu kesempatan penting bagi Vinícius untuk menunjukkan perkembangan.

Sementara Mourinho menegaskan bahwa dukungan terhadap sang pemain tetap diperlukan agar ia dapat kembali memberikan kontribusi maksimal bagi Real Madrid.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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