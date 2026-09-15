Enzo Maresca Angkat Bicara soal Kartu Merah Foden, Kritik Bruno Fernandes Ikut Disorot

ig @mancity
JawaPos.com - Manchester City berhasil keluar sebagai pemenang dalam derbi Manchester di Old Trafford meski harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama.
Phil Foden mendapat kartu merah dalam insiden kontroversial dengan Bruno Fernandes. City kemudian mampu bertahan dan akhirnya meraih kemenangan berkat gol Erling Haaland di babak kedua yang juga tidak lepas dari perdebatan.
Usai pertandingan, Enzo Maresca merayakan kemenangan tersebut dengan penuh semangat. Pelatih asal Italia itu kemudian memberikan pandangannya mengenai kartu merah Foden.
Maresca: Bruno Fernandes Juga Bisa Dapat Kartu Merah
Melansir Sports Illustrated, Maresca tidak menyangkal bahwa keputusan mengusir Foden dari lapangan memiliki dasar. Namun, menurutnya, jika situasi tersebut dinilai secara konsisten, Fernandes juga bisa menerima hukuman serupa.
“Itu bisa jadi kartu merah, tetapi dalam situasi yang sama, itu juga bisa menjadi kartu merah untuk Bruno. Begitulah adanya,” kata Maresca.
Maresca kemudian menjelaskan bahwa kartu merah tersebut sebenarnya mengubah rencana kedua tim.
“[Kartu merah] mengubah rencana kami tetapi juga mengubah rencana mereka,” Maresca mengakui.
Menurutnya, bermain dengan 10 pemain justru membuat City mampu mengurangi salah satu senjata berbahaya Manchester United, yakni serangan transisi.
“Mereka luar biasa dalam transisi, dan saat kami bermain dengan 10 pemain, kami tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan transisi. Rencana taktis adalah satu hal, tetapi yang terpenting hari ini adalah usaha dari para pemain, luar biasa.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022