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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 15 September 2026 | 13.29 WIB

Enzo Maresca Angkat Bicara soal Kartu Merah Foden, Kritik Bruno Fernandes Ikut Disorot

ig @mancity - Image

ig @mancity

JawaPos.com - Manchester City berhasil keluar sebagai pemenang dalam derbi Manchester di Old Trafford meski harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama.

Phil Foden mendapat kartu merah dalam insiden kontroversial dengan Bruno Fernandes. City kemudian mampu bertahan dan akhirnya meraih kemenangan berkat gol Erling Haaland di babak kedua yang juga tidak lepas dari perdebatan.

Usai pertandingan, Enzo Maresca merayakan kemenangan tersebut dengan penuh semangat. Pelatih asal Italia itu kemudian memberikan pandangannya mengenai kartu merah Foden.

Maresca: Bruno Fernandes Juga Bisa Dapat Kartu Merah

Melansir Sports Illustrated, Maresca tidak menyangkal bahwa keputusan mengusir Foden dari lapangan memiliki dasar. Namun, menurutnya, jika situasi tersebut dinilai secara konsisten, Fernandes juga bisa menerima hukuman serupa.

“Itu bisa jadi kartu merah, tetapi dalam situasi yang sama, itu juga bisa menjadi kartu merah untuk Bruno. Begitulah adanya,” kata Maresca.

Maresca kemudian menjelaskan bahwa kartu merah tersebut sebenarnya mengubah rencana kedua tim.

“[Kartu merah] mengubah rencana kami tetapi juga mengubah rencana mereka,” Maresca mengakui.

Menurutnya, bermain dengan 10 pemain justru membuat City mampu mengurangi salah satu senjata berbahaya Manchester United, yakni serangan transisi.

“Mereka luar biasa dalam transisi, dan saat kami bermain dengan 10 pemain, kami tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan transisi. Rencana taktis adalah satu hal, tetapi yang terpenting hari ini adalah usaha dari para pemain, luar biasa.”

Editor: Hanny Suwindari
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