Minta Tim Fokus Hadapi Fulham, Michael Carrick Tak Ingin Kontroversi VAR Ganggu Manchester United

JawaPos.com - Michael Carrick memperingatkan para pemain Manchester United agar kontroversi VAR saat kalah dari Manchester City tidak menjadi alasan kemunduran bagi perjalanan mereka musim ini. Sang pelatih menilai kesalahan keputusan wasit memang memberikan dampak besar, tetapi timnya harus segera bangkit dan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.

Manchester United kalah 0-1 dari Manchester City dalam derby pada Minggu (13/9). Kontroversi muncul karena gol Erling Haaland tetap disahkan meski Enzo Fernandez dinilai offside setelah pertandingan. Kepala petugas wasit Pro Ref Howard Webb pun mengaku bahwa dirinya sangat kecewa karena gol itu disahkan.

Carrick sendiri mengakui keputusan itu memiliki pengaruh besar terhadap pertandingan. Namun, pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan Manchester United tidak boleh membiarkan kontroversi VAR memengaruhi perjalanan mereka sepanjang musim. “Ini dapat berdampak pada saat itu, bahkan bisa memberikan dampak besar. Namun, kami tidak boleh membiarkannya berdampak pada sisa musim. Tugas kami ialah kembali meraih kemenangan sesegera mungkin,” kata Carrick dikutip dari ESPN.

Carrick juga menanggapi permintaan maaf dari pihak wasit. Carrick menghargai pengakuan bahwa keputusan itu merupakan sebuah kesalahan meski permintaan maaf itu tidak banyak mengubah keadaan bagi Manchester United. “Saya bisa menghargai dan menghormati mereka karena berani mengakui kesalahan dan mengatakan bahwa mereka salah. Menurut saya, hal seperti itu memang terjadi,” ujar Carrick.

Meski kecewa, Carrick menegaskan dirinya masih memiliki kepercayaan terhadap para ofisial pertandingan. “Kami hanya harus menghadapi apa pun yang ada di depan kami. Mungkin kami akan mendapatkan satu atau dua keputusan setelah ini, berdasarkan keseimbangan, persentase, hukum rata-rata, atau apa pun itu,” lanjutnya.

Manchester United sendiri sebenarnya memiliki keuntungan besar setelah Manchester City bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama. Namun, Iblis Merah gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk membongkar pertahanan lawan. Kegagalan itu lalu berlanjut pada pertandingan berikutnya.

Manchester United sempat unggul 2-0 atas Brighton & Hove Albion dalam laga putaran ketiga Carabao Cup, tetapi akhirnya kalah 2-3 di Old Trafford. Sebelumnya, Manchester United juga dua kali kehilangan keunggulan saat melawan Everton dan harus rela berbagi poin usai bermain imbang 2-2.

Carrick menilai terlalu dini untuk menganggap persoalan itu sebagai masalah besar. “Menurut saya, hal ini sebenarnya terjadi cukup mendadak, terutama dalam satu minggu terakhir ini akibat situasi tertentu yang muncul saat pertandingan. Namun, hal itu tidak serta-merta berarti ada masalah yang sangat besar dan tentu saja, tugas sayalah untuk menilai keseimbangan situasinya,” kata Carrick.