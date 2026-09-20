Mourinho Tolak Bandingkan Real Madrid dengan Barcelona, Jelang Hadapi Atletico di LaLiga

JawaPos.com - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menolak membandingkan timnya dengan Barcelona yang tampil produktif pada awal La Liga 2026/2027. Menjelang Derby Madrid, Mourinho menegaskan kompetisi masih panjang dan Los Blancos terus menjalani proses perkembangan.

Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid dalam Derby Madrid di Stadion Metropolitano, Minggu (20/9). Pertandingan tersebut menjadi ujian bagi skuad Mourinho di tengah persaingan dengan Barcelona di papan atas La Liga.

Barcelona tampil produktif pada awal musim dengan mencetak 28 gol dalam enam pertandingan. Terbaru, Blaugrana menghancurkan Racing Santander dengan skor 7-2 pada Kamis (17/9).

Hasil tersebut membuat Barcelona mengoleksi 21 poin dari tujuh kemenangan. Sementara itu, Real Madrid telah menelan satu kekalahan musim ini setelah takluk 0-1 dari Real Betis.

Kondisi tersebut membuat Mourinho ditanya mengenai performa Barcelona. Namun, pelatih asal Portugal itu menolak membandingkan Real Madrid dengan rivalnya.

"Secara historis dan budaya, Real Madrid tidak bisa dibandingkan dengan siapa pun. Saya tidak akan membandingkan kami dengan tim mana pun. Saya akan berbicara tentang kami, masalah kami, dan hal-hal yang harus kami tingkatkan," kata Mourinho, dikutip dari ESPN.

Mourinho mengakui Real Madrid masih memiliki sejumlah persoalan yang harus diperbaiki. Namun, ia juga menilai timnya memiliki kekuatan yang bisa menjadi modal dalam menjalani kompetisi panjang.

"Kami menyadari masalah yang kami miliki, tetapi kami juga sangat menyadari kekuatan yang kami miliki, secara individu maupun kolektif, serta hal-hal yang sangat baik dalam tim kami," ujarnya.

Menurut Mourinho, salah satu kekuatan Real Madrid adalah kemampuan untuk terus berjuang hingga pertandingan berakhir. Ia menilai perjalanan di La Liga layaknya maraton yang penuh tantangan.