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Risma Azzah Fatin
Senin, 21 September 2026 | 01.29 WIB

Andini Iraola Bela Florian Wirtz Setelah Performanya di Liverpool Dipertanyakan

Florian Wirtz (Bein Sports) - Image

Florian Wirtz (Bein Sports)

JawaPos.com – Andoni Iraola membela Florian Wirtz dari kritik terhadap performanya bersama Liverpool dan meminta pemain asal Jerman itu dinilai berdasarkan penampilan secara keseluruhan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (20/9), Wirtz bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai EUR 116 juta atau sekitar Rp2,6 triliun, tetapi baru mencatatkan satu assist pada musim 2026/27.

Iraola menilai Wirtz tetap memberikan kontribusi dalam berbagai aspek permainan meskipun catatan gol dan assist-nya belum sesuai harapan.

Iraola mengatakan Wirtz memahami kebutuhan Liverpool dan terus berusaha membantu tim dalam setiap aspek pertandingan. Menurutnya, Wirtz memang ingin menambah jumlah gol dan assist, tetapi kontribusinya tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan statistik tersebut.

Wirtz telah menciptakan sembilan peluang bagi Liverpool di Liga Premier musim ini, hanya kalah dari Dominik Szoboszlai dengan 16 peluang dan Cody Gakpo dengan 10 peluang.

Wirtz tidak tampil ketika Liverpool menang 3-1 atas Tottenham Hotspur di Piala EFL karena mendapat waktu istirahat sebelum pertandingan melawan Bournemouth.

Iraola menilai keputusan tersebut dapat diambil setelah Wirtz menunjukkan usaha yang baik dalam sejumlah pertandingan sebelumnya.

Pelatih Liverpool tersebut juga menegaskan bahwa Wirtz seharusnya diperlakukan seperti pemain lain dengan penilaian berdasarkan kualitas penampilan dan kontribusinya ketika berada di lapangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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