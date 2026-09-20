Prediksi Skor Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol: Los Blancos Libas Tetangga Berisik

JawaPos.com — Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Metropolitano Stadium pada Minggu (20/9/2026) pukul 21.15 WIB dalam lanjutan Liga Spanyol, dengan duel dua tim asal ibu kota Spanyol ini diprediksi berlangsung ketat.

Real Madrid berada di posisi kedua dengan 15 poin, sedangkan Atletico Madrid menempati peringkat keempat dengan 13 poin.

Atletico Madrid Mulai Bangkit Atletico Madrid mengoleksi empat kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dari enam pertandingan Liga Spanyol musim ini.

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Catatan tersebut menempatkan tim asuhan Diego Simeone di posisi keempat dengan koleksi 13 poin, hanya terpaut dua angka dari Real Madrid.

Performa Atletico Madrid sempat merosot pada awal September setelah kalah 0-3 dari Athletic Bilbao di Liga Spanyol dan takluk 1-2 dari Liverpool di Liga Champions.

Namun, Los Rojiblancos mampu memberikan respons dengan mencatat dua kemenangan beruntun, masing-masing 3-0 atas Real Sociedad dan 4-0 ketika menghadapi Osasuna.

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Hasil tersebut menjadi modal penting Atletico Madrid menjelang derby Madrid.

Apalagi, duel terakhir kedua tim pada Maret berakhir dengan kemenangan Real Madrid 3-2, meski Atletico Madrid pernah menghancurkan rival sekotanya itu dengan skor 5-2 di kandang pada musim lalu.