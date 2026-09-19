Kenapa Michael Carrick Bisa Santai Hadapi Tekanan di Manchester United

JawaPos.com - Pelatih Manchester United Michael Carrick menegaskan dirinya tidak merasa berada di bawah tekanan meski timnya mengawali musim dengan hasil yang kurang konsisten.

Carrick menyebut terlalu dini untuk mempertanyakan masa depannya setelah hanya meraih dua kemenangan dari enam pertandingan di semua kompetisi.

Situasi semakin sulit setelah mereka menelan kekalahan kandang secara beruntun dari Manchester City dan Brighton & Hove Albion. Saat menghadapi Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup, Setan Merah sempat unggul dua gol tetapi akhirnya kalah 2-3. Hasil itu membuat posisi Michael Carrick sebagai pelatih mulai dipertanyakan.

Namun, pelatih asal Inggris itu menegaskan dirinya tidak sedang memikirkan hal itu.

“Saya pikir itu akan jauh lebih lama daripada hanya satu atau dua hasil pertandingan. Terkait masa depan, kepemilikan, dan berapa lama lagi saya akan menjalani pekerjaan ini, saya tidak berpikir berapa lama lagi waktu yang saya miliki,” kata Carrick dikutip dari ESPN.

“Konyol jika berpikir seperti itu dalam posisi saya sekarang. Itu sama sekali tidak ada dalam radar saya,” lanjutnya.

Carrick mengakui bahwa Manchester United memang sudah terlalu banyak kehilangan hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

“Sudah dua atau tiga pertandingan kami tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, dan jumlah itu sudah terlalu banyak karena saya sangat benci kekalahan. Tetapi itu tidak berarti dunia runtuh,” ujar Carrick.