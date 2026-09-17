Youri Tielemans Buka Suara, Kapten Manchester United Kecewa Kalah dari Brighton

JawaPos.com - Youri Tielemans mengaku kecewa setelah Manchester United kalah 2-3 dari Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup 2026/2027 di Old Trafford, Kamis (17/9) dini hari WIB. Terlebih, Setan Merah sempat unggul dua gol melalui Shea Lacey dan Mason Mount.

Manchester United memulai pertandingan dengan impresif. Shea Lacey membuka keunggulan pada menit kedelapan sebelum Mason Mount menggandakan skor dua menit berselang.

Namun, Brighton mampu bangkit. Charalambos Kostoulas memperkecil ketertinggalan pada masa injury time babak pertama, sebelum Pascal Gross dan Maxim De Cuyper membalikkan keadaan pada babak kedua.

Tielemans menilai Manchester United sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik. Namun, timnya kehilangan ritme setelah mulai bermain terlalu bertahan.

"Kita menjalani pertandingan dengan positif. Lalu, kita kebobolan satu gol sebelum babak pertama berakhir. Kami sedikit kehilangan ritme dan terlalu bermain bertahan, lalu kebobolan dua gol di babak kedua. Kami kehilangan keunggulan yang seharusnya tidak terjadi dan itu membuat frustrasi," kata Tielemans yang dikutip dari MUTV.

Gelandang asal Belgia tersebut menilai Manchester United tidak bermasalah dalam menciptakan peluang. Menurutnya, permainan agresif pada awal pertandingan bahkan membuat Setan Merah mampu memanfaatkan kesalahan Brighton.

"Sejujurnya kami bermain baik, seperti yang saya bilang kami sudah melihat kemenangan dengan menguasai bola di setengah lapangan dan menciptakan peluang. Saya pikir kita menghukum mereka karena mereka kehilangan bola beberapa kali, sayangnya kami tidak bisa mempertahankannya," jelas Tielemans.

Setelah tersingkir dari Carabao Cup, Tielemans meminta Manchester United segera bangkit. Setan Merah akan kembali menghadapi persaingan Premier League pada akhir pekan.

"Kita harus berkumpul kembali. Saya harus mengatakan bahwa ya, kita perlu kembali lebih kuat sebagai tim. Kita punya pertandingan besar di hari Minggu, Premier League, kita harus kembali bereaksi dan berakhir di posisi terbaik sebelum jeda internasional," ujar gelandang 29 tahun tersebut.