Tiga Pemain Indonesia Starter, Fortuna Sittard Menang 1-0 atas Willem

JawaPos.com - Fortuna Sittard yang diperkuat Justin Hubner dan Ole Romeny meraih kemenangan 1-0 atas Willem II yang menurunkan Nathan Tjoe-A-On pada lanjutan pekan ketujuh Liga Belanda (Eredivisie) 2026/27 di Stadion Koning Willem II pada Minggu (20/9).

Ketiga pemain asal Indonesia tersebut tampil sebagai starter.

Justin Hubner dipercaya mengisi posisi bek tengah Fortuna Sittard, sedangkan Romeny dimainkan sebagai penyerang sayap.

Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On tampil sebagai bek kiri untuk Willem II.

Pertandingan berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-80 ketika Philip Brittijn mencetak gol untuk membawa Fortuna Sittard unggul 1-0.

Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga pertandingan berakhir.

Fortuna Sittard pun mengamankan tiga poin di kandang Willem II.