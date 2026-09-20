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Minggu, 20 September 2026 | 18.34 WIB

Tiga Pemain Indonesia Starter, Fortuna Sittard Menang 1-0 atas Willem

Justin Hubner tampil bersama Fortuna Sittard di Eredivisie. (Fortuna Sittard) - Image

Justin Hubner tampil bersama Fortuna Sittard di Eredivisie. (Fortuna Sittard)

JawaPos.com - Fortuna Sittard yang diperkuat Justin Hubner dan Ole Romeny meraih kemenangan 1-0 atas Willem II yang menurunkan Nathan Tjoe-A-On pada lanjutan pekan ketujuh Liga Belanda (Eredivisie) 2026/27 di Stadion Koning Willem II pada Minggu (20/9).

Ketiga pemain asal Indonesia tersebut tampil sebagai starter.

Justin Hubner dipercaya mengisi posisi bek tengah Fortuna Sittard, sedangkan Romeny dimainkan sebagai penyerang sayap.

Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On tampil sebagai bek kiri untuk Willem II.

Pertandingan berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-80 ketika Philip Brittijn mencetak gol untuk membawa Fortuna Sittard unggul 1-0.

Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga pertandingan berakhir.

Fortuna Sittard pun mengamankan tiga poin di kandang Willem II.

Romeny bermain hingga menit ke-59 sebelum digantikan Lequincio Zeefuik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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