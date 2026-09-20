Tiga Pemain Indonesia Starter, Fortuna Sittard Menang 1-0 atas Willem

Justin Hubner tampil bersama Fortuna Sittard di Eredivisie. (Fortuna Sittard)
JawaPos.com - Fortuna Sittard yang diperkuat Justin Hubner dan Ole Romeny meraih kemenangan 1-0 atas Willem II yang menurunkan Nathan Tjoe-A-On pada lanjutan pekan ketujuh Liga Belanda (Eredivisie) 2026/27 di Stadion Koning Willem II pada Minggu (20/9).
Ketiga pemain asal Indonesia tersebut tampil sebagai starter.
Justin Hubner dipercaya mengisi posisi bek tengah Fortuna Sittard, sedangkan Romeny dimainkan sebagai penyerang sayap.
Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On tampil sebagai bek kiri untuk Willem II.
Pertandingan berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya.
Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-80 ketika Philip Brittijn mencetak gol untuk membawa Fortuna Sittard unggul 1-0.
Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta hingga pertandingan berakhir.
Fortuna Sittard pun mengamankan tiga poin di kandang Willem II.
Romeny bermain hingga menit ke-59 sebelum digantikan Lequincio Zeefuik.
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