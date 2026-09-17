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Andika Rachmansyah
Kamis, 17 September 2026 | 16.01 WIB

Prediksi Malaga vs Villareal di Liga Spanyol: Menanti Kebangkitan Kapal Selam Kuning

Villarreal mencoba bangkit saat menghadapi Malaga dalam lanjutan Liga Spanyol. (Villarreal) - Image

Villarreal mencoba bangkit saat menghadapi Malaga dalam lanjutan Liga Spanyol. (Villarreal)

JawaPos.com – Malaga akan menjamu Malaga menjamu Villareal dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio La Rosaleda, Malaga, Jumat (18/9) dini hari WIB. Kapal Selam Kuning - julukan Villarreal - diprediksi menang dalam laga tersebut. 

akan dibahas pada artikel ini. Partai ini menjadi momentum terbaik bagi Villareal untuk keluar dari krisis dan mengakhiri puasa kemenangan di musim ini. 

Baik Malaga maupun Villareal sama-sama belum meraih satu pun kemenangan di Liga Spanyol musim ini. Malaga menempati urutan ke-17 dengan perolehan tiga poin dari lima laga pembuka, sedangkan tim tamu mendekam di peringkat ke-18 mengoleksi dua poin dari lima pertandingan perdana. 

Berstatus sebagai tim promosi, Malaga mengalami masalah ketumpulan lini depan sehingga amat sulit meraih kemenangan. Tim berseragam biru putih ini baru mencetak dua gol, menjadikan mereka sebagai tim dengan lini depan terburuk kedua setelah Valencia yang hanya mengemas satu gol. 

Meski sulit menang, Malaga merupakan tim yang amat haram diremehkan mengingat mereka cukup sulit dikalahkan. Dalam empat laga terakhir, tiga di antaranya merupakan hasil imbang. 

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Villareal yang tengah mengalami empat kekalahan beruntun di semua kompetisi. Hal ini cukup mengejutkan sebab tim berjuluk The Yellow Submarine ini tampil cukup meyakinkan musim lalu.

Villareal merupakan perwakilan Spanyol di Liga Champions setelah musim lalu finis di peringkat ketiga, mengumpulkan 72 poin dari 38 laga. 

Melihat fakta tersebut, laga ini menjadi sangat sulit diprediksi hasil akhirnya. Terlebih rekor pertemuan kedua tim juga menampilkan anomali yang membuat terasa sulit menentukan unggulan di laga ini.

Villareal memang unggul dalam segi rekor pertemuan, di mana mereka memenangkan lima laga dalam tujuh pertemuan terakhir. Namun, pada pertemuan terakhir, Malaga berhasil menang tipis 1-0 pada April 2018 silam.

Editor: Edi Yulianto
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