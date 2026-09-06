Prediksi Skor Parma vs Monza: Kedua Tim Mengincar Poin Pertama di Serie A

JawaPos.com - Parma dan Monza sama-sama mengawali Serie A 2026/27 dengan hasil mengecewakan. Setelah melewati dua pertandingan, keduanya belum mengantongi satu poin pun.

Situasi tersebut membuat pertemuan di Stadio Tardini pada Minggu menjadi sangat penting. Tiga poin bukan sekadar kemenangan, tetapi juga bisa menjadi suntikan kepercayaan diri dalam persaingan menghindari zona degradasi.

Parma bahkan belum mencetak gol di Serie A musim ini, sedangkan Monza sudah kebobolan tujuh gol dari dua pertandingan.

Parma Masih Mandul di Depan Gawang

Parma belum mampu menemukan solusi untuk masalah produktivitas yang juga menghantui mereka musim lalu. Gialloblu kalah 2-1 dari Cagliari pada laga pembuka Serie A sebelum kembali tumbang 2-0 ketika menghadapi Juventus.

Yang lebih mengkhawatirkan, Parma belum mencetak satu gol pun di liga dan hanya menghasilkan lima tembakan tepat sasaran dari dua pertandingan.

Kepergian Mateo Pellegrino tentu menjadi salah satu faktor yang membuat lini depan Parma kehilangan daya gedor.