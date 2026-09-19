Prediksi Feyenoord vs FC Utrecht di Liga Belanda: Tuan Rumah Pesta Gol di De Kuip

Feyenoord berpeluang meraih kemenangan kandang pertama di Eredivisie musim ini saat menjamu FC Utrecht di De Kuip. (Feyenoord)
JawaPos.com — Feyenoord berpeluang meraih kemenangan kandang pertama di Eredivisie musim ini saat menjamu FC Utrecht di De Kuip, Minggu (20/19/2026) pukul 17.15 WIB, setelah menghancurkan PEC Zwolle 7-0 pada pekan sebelumnya.
Hasil tersebut membuat tim asuhan Giovanni van Bronckhorst kembali percaya diri, sedangkan FC Utrecht datang dengan kemenangan tipis 2-1 atas Excelsior.
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Feyenoord memasuki laga pekan ketujuh Eredivisie dengan modal kemenangan telak 7-0 atas PEC Zwolle setelah sebelumnya kalah dari Barcelona pada pertandingan pembuka Liga Champions.
Kekalahan di Catalonia itu menjadi kekalahan pertama Feyenoord dalam 19 pertandingan di semua kompetisi, tetapi respons mereka langsung terlihat lewat pesta gol di liga.
Nacho Ferri menjadi bintang utama kemenangan tersebut setelah mencetak hat-trick, sementara Anis Hadj Moussa ikut menyumbang dua gol.
Gjivai Zechiel juga menjadi pemain yang patut diperhatikan karena sudah mengoleksi lima gol dan tiga assist dalam enam penampilan liga musim ini.
Kepergian Ayase Ueda juga membuat ketajaman Ferri menjadi sorotan tersendiri setelah penyerang tersebut langsung menjawab kepercayaan dengan tiga gol dalam satu pertandingan.
Dengan Hadj Moussa dan Zechiel ikut produktif, Feyenoord tidak hanya bergantung pada satu pemain untuk menghasilkan gol.
Feyenoord sendiri sedang membawa tren Eredivisie empat menang dan dua imbang dalam enam pertandingan terakhir.
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