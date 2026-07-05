Aroma Belanda Makin Kental! Bali United Datangkan Eks FC Utrecht Remco Balk

JawaPos.com - Bali United kembali mendatangkan pemain berpaspor Belanda di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Skuad Serdadu Tridatu, julukan Bali United, resmi mendatangkan Remco Balk.

Bali United resmi memperkenalkan Remco Balk sebagai rekrutan anyarnya pada Minggu (5/7) siang WIB. Pemain sayap berusia 25 tahun itu didatangkan setelah kontraknya habis bersama klub

Belanda, SC Cambuur.

Hanya saja, Bali United tidak mengungkap detail perihal durasi kontrak Remco Balk. Namun yang jelas, kehadiran mantan pemain FC Utrecht ini akan membuat lini depan Serdadu Tridatu lebih mengerikan.

Bali United Sambut Positif Kehadiran Remco Balk CEO Bali United, Yabes Tanuri, menyampaikan bahwa Remco Balk didatangkan sesuai dengan kebutuhan klub. Dia berharap pemain berpaspor Belanda ini bisa membawa Serdadu Tridatu meraih prestasi di musim depan.

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“Kami resmi mengumumkan bahwa Remco Balk adalah rekrutan baru pemain asing kami untuk musim kompetisi yang baru,” kata Yabes Tanuri, dilansir dari laman resmi Bali United, Minggu (5/7/2026).

“Kami melihat kualitas Remco dibutuhkan tim Bali United untuk menyambut kompetisi yang baru, terutama di lini depan. Semoga proses adaptasi dengan mudah dijalani oleh Remco dan mampu memberikan prestasi yang terbaik untuk Bali United,” sambungnya.

Pemain Berpengalaman di Liga Belanda Remco Balk memulai karier bersama tim akademi FC Groningen. Pemain kelahiran Zuidhorn, Belanda, itu kemudian terus memperkuat tim kelompok umur FC Groningen mulai dari U-17, U-19, hingga U-21.

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Performanya yang ciamik membuat Remco Balk direkrut FC Utrecht pada musim 2020/2021. Setelah itu, ia kerap bolak-balik dipinjamkan ke SC Cambuur dan mematenkan kariernya di sana pada musim 2023/2024.