Prediksi Skor SBV Excelsior vs FC Utrecht di Liga Belanda: The Kralingers Tumbangkan Tim Tamu

JawaPos.com — SBV Excelsior diprediksi mampu mengalahkan FC Utrecht dengan skor 2-1 pada lanjutan Eredivisie di Stadion Woudestein, Rotterdam, Minggu (13/9/2026) pukul 17.15 WIB.

Excelsior datang sebagai penghuni peringkat keempat dengan 10 poin dari lima pertandingan, sedangkan FC Utrecht masih terpuruk di posisi ke-15 dengan hanya dua poin.

Mengapa SBV Excelsior Lebih Diunggulkan? SBV Excelsior punya modal lebih meyakinkan karena baru sekali kalah dalam lima pertandingan Eredivisie musim ini dan sudah mengoleksi 12 gol.

Ruben den Uil berhasil membangun tim yang kompak dengan pertahanan rapat, terbukti mereka baru kebobolan lima gol sepanjang kompetisi.

Performa kandang juga menjadi alasan The Kralingers layak diunggulkan saat menjamu FC Utrecht.

SBV Excelsior sebelumnya menang 2-1 atas Sparta Rotterdam di Stadion Woudestein, lalu melanjutkan momentum dengan kemenangan telak 3-0 atas Willem II di markas lawan.

Rentetan positif itu memang sedikit terhenti ketika SBV Excelsior ditahan NEC Nijmegen 2-2 pada pertengahan pekan.

Mereka bahkan hanya menguasai 31 persen penguasaan bola, tetapi tetap mampu menciptakan empat peluang besar sebelum Noe Lebreton mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu.

David Garden menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mengemas tiga gol sejauh ini.