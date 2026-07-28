Adrian Dalmau Resmi Gabung PSIM Yogyakarta, Eks Striker Liga Belanda Siap Jadi Mesin Gol Laskar Mataram

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta resmi memperkenalkan penyerang asal Spanyol, Adrian Dalmau, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kehadiran striker berpengalaman itu diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan lini depan Laskar Mataram yang musim lalu dinilai masih kurang tajam dalam memaksimalkan peluang.

Dalmau datang dengan bekal pengalaman panjang di kompetisi Eropa. Penyerang berusia 32 tahun tersebut pernah tampil di sejumlah klub, termasuk Heracles Almelo di Eredivisie Belanda dan FC Utrecht.

Salah satu catatan terbaiknya adalah saat mencetak 19 gol dalam satu musim bersama Heracles, yang membuat namanya dikenal sebagai penyerang dengan naluri mencetak gol yang tinggi.

Setelah berkarier di Belanda, Dalmau juga sempat merasakan atmosfer kompetisi Liga Polandia sebelum akhirnya menerima tantangan baru dengan bergabung bersama PSIM. Ini menjadi pengalaman pertamanya bermain di luar Eropa.

Manajer PSIM Jogja, Iksan Mahar, mengatakan perekrutan Dalmau merupakan bagian dari kebutuhan tim sesuai dengan skema permainan yang diinginkan pelatih kepala Jean-Paul van Gastel.

Menurutnya, kehadiran striker asal Spanyol itu diharapkan mampu melengkapi kekuatan tim yang musim lalu masih membutuhkan sosok penyerang klinis di depan gawang.

"Kami menyambut kehadiran penyerang baru asal Spanyol, Adrian Dalmau. Besar harapan kami Dalmau bisa menjadi pelengkap puzzle taktik pelatih kepala JP yang musim lalu masih membutuhkan striker tajam dan klinis," ujar Iksan.