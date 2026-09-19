Ronaldo Kembali ke Timnas Portugal, Jorge Jesus Beri Peringatan Tegas

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali masuk dalam skuad Timnas Portugal setelah dipanggil Jorge Jesus untuk menghadapi rangkaian pertandingan UEFA Nations League. Meski Ronaldo telah menyebut Piala Dunia 2026 sebagai Piala Dunia terakhirnya, penyerang 41 tahun itu belum menentukan kapan akan mengakhiri karier internasional.

Pemanggilan tersebut menjadi yang pertama bagi Jorge Jesus sejak ditunjuk sebagai pelatih Portugal menggantikan Roberto Martinez. Martinez meninggalkan jabatannya setelah Portugal kalah 0-1 dari Spanyol dan tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar.

Jorge Jesus bukan sosok asing bagi Ronaldo. Pelatih berusia 72 tahun itu sebelumnya menangani Ronaldo di Al Nassr dan membawa klub tersebut menjuarai Saudi Pro League 2025/2026 sebelum kemudian dipercaya menangani Timnas Portugal.

Meski demikian, Jesus menegaskan Ronaldo tidak otomatis mendapatkan tempat utama. Menurutnya, seluruh pemain yang dipanggil akan dinilai berdasarkan performa.

“Semua pemain yang dipanggil berada dalam kendali saya,” ujar Jesus dikutip dari ESPN.

“Jika dia tampil bagus, dia bermain. Jika dia tidak tampil bagus, dia tidak bermain. Begitulah cara saya memperlakukan semua orang,” lanjutnya.

Jesus mengakui Ronaldo memiliki status berbeda karena pencapaian luar biasa sepanjang kariernya. Namun, ia memastikan reputasi tersebut tidak akan memengaruhi keputusan dalam menentukan pemain yang tampil.

“Apakah Cris memiliki status yang berbeda? Ya. Kariernya berbeda. Dia memiliki lima penghargaan Ballon d'Or. Tetapi apakah itu memengaruhi keputusan saya? Tidak. Itu tidak memengaruhi apa pun, nol, tetapi dia memang berbeda dari yang lain," kata Jesus.

Ronaldo saat ini masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Portugal dengan 146 gol. Salah satu pencapaian terbesar Ronaldo bersama Portugal adalah membantu negaranya meraih gelar Euro 2016.