Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 19 September 2026 | 18.17 WIB

Zinedine Zidane Umumkan Skuad Prancis, Panggil Lima Nama Baru

Pleatih timnas Prancis Zinedine Zidane. (Bein Sports) - Image

Pleatih timnas Prancis Zinedine Zidane. (Bein Sports)

JawaPos.com - Zinedine Zidane sebagai pelatih baru timnas Prancis memanggil lima nama untuk mengarungi jeda internasional periode September dan Oktober 2026.

Dilansir dari unggahan media sosial resmi dikutip dari Antara, Zidane memanggil lima pemain debutan.

Yakni kiper Guillaume Restes, dua bek Andy Diouf dan Jeremy Jacquet, gelandang Lucas Da Cunha, serta penyerang Esteban Lepaul.

Selain kelima nama tersebut, skuad Prancis masih didominasi nama-nama berpengalaman pada Piala Dunia 2026.

Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Adrien Rabiot, Manue Kone, Ibrahima Konate hingga Mike Maignan menjadi pilar utama dari Les Blues.

Zidane total memanggil 23 pemain dan mempercayakan posisi penjaga gawang Prancis kepada tiga kiper Mike Maignan, Guillame Restes dan Robin Risser.

Selanjutnya, lini belakang Prancis akan diisi Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Adrien Truffert dan Dayot Upamecano.

Pada lini tengah, Les Blues akan diperkuat Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Kone, Adrien Rabiot, dan Warre Zaire-Emery.

Sementara, tempat di lini serang Prancis akan diperkuat oleh Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Desire Doue, Esteban Lepaul, Kylian Mbappe, dan Michael Olise.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jurgen Klopp Panggil 44 Pemain, Timnas Jerman Dibagi Jadi Dua Tim - Image
Sepak Bola Dunia

Jurgen Klopp Panggil 44 Pemain, Timnas Jerman Dibagi Jadi Dua Tim

Jumat, 18 September 2026 | 18.45 WIB

Zinedine Zidane Hadapi 4 Sorotan Besar pada Awal Masa Jabatan Bersama Timnas Prancis - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Hadapi 4 Sorotan Besar pada Awal Masa Jabatan Bersama Timnas Prancis

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.53 WIB

Zinedine Zidane Tak Sabar Hadapi Italia, Debut Bersama Timnas Prancis di League A UEFA Nations League 2026–2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Tak Sabar Hadapi Italia, Debut Bersama Timnas Prancis di League A UEFA Nations League 2026–2027

Kamis, 30 Juli 2026 | 23.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore