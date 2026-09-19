Zinedine Zidane Umumkan Skuad Prancis, Panggil Lima Nama Baru

JawaPos.com - Zinedine Zidane sebagai pelatih baru timnas Prancis memanggil lima nama untuk mengarungi jeda internasional periode September dan Oktober 2026.

Dilansir dari unggahan media sosial resmi dikutip dari Antara, Zidane memanggil lima pemain debutan.

Yakni kiper Guillaume Restes, dua bek Andy Diouf dan Jeremy Jacquet, gelandang Lucas Da Cunha, serta penyerang Esteban Lepaul.

Selain kelima nama tersebut, skuad Prancis masih didominasi nama-nama berpengalaman pada Piala Dunia 2026.

Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Adrien Rabiot, Manue Kone, Ibrahima Konate hingga Mike Maignan menjadi pilar utama dari Les Blues.

Zidane total memanggil 23 pemain dan mempercayakan posisi penjaga gawang Prancis kepada tiga kiper Mike Maignan, Guillame Restes dan Robin Risser.

Selanjutnya, lini belakang Prancis akan diisi Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Adrien Truffert dan Dayot Upamecano.

Pada lini tengah, Les Blues akan diperkuat Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Kone, Adrien Rabiot, dan Warre Zaire-Emery.