Zinedine Zidane Tak Sabar Hadapi Italia, Debut Bersama Timnas Prancis di League A UEFA Nations League 2026–2027

Zinedine Zidane resmi melatih timnas Prancis. Debutnya bersama Les Bleus akan langsung menghadapi Italia asuhan Roberto Mancini. (Bein Sports)
JawaPos.com – Selain Roberto Mancini yang diresmikan sebagai allenatore timnas Italia, Zinedine Zidane juga resmi ditunjuk sebagai entraineur baru timnas Prancis. Zidane menggantikan Didier Deschamps dan akan langsung menjalani laga menghadapi Italia asuhan Mancini.
Kedua tim akan bertemu pada laga Grup 1 League A UEFA Nations League 2026–2027 di Stade de France, Saint-Denis, pada 2 Oktober mendatang.
Zidane, yang namanya melambung saat memperkuat klub Serie A Juventus pada 1996–2001, mengaku sudah tidak sabar menghadapi Italia.
"Laga melawan Italia memang spesial. Sebab, aku pernah main di sana. Aku juga mengenal banyak orang Italia. Lagi pula, aku juga bicara dengan bahasa Italia," kata Zizou—sapaan akrab Zidane—dalam perkenalan kepada publik kemarin (29/7), seperti dilansir RMC Sport.
"Tetapi aku memang sudah mempersiapkan diri untuk empat laga pertamaku, termasuk lawan Italia," sambung mantan entrenador Real Madrid tersebut.
Duel melawan Italia juga membangkitkan memori buruk bagi Zidane pada final Piala Dunia 2006. Saat itu, dia terlibat adu mulut dengan bek tengah Italia Marco Materazzi yang berujung tandukan ke dada sang pemain.
Zidane mengaku telah mengumpulkan banyak bekal untuk meraih kesuksesan bersama Les Bleus—julukan timnas Prancis. Selama lima tahun terakhir, dia terus memantau perkembangan tim nasional Prancis.
"Aku lebih banyak menonton laga Prancis dibandingkan saat aku jadi pelatih Real. Aku telah mengikuti timnas dengan seksama dan aku bisa mengatakan bahwa skuad saat ini punya potensi besar," tutur ayah kiper timnas Aljazair di Piala Dunia 2026, Luca Zidane, tersebut.
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