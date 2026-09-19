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Sabtu, 19 September 2026 | 17.10 WIB

Justin Kluivert Cetak Sejarah, Buka Keran Gol Bournemouth di Eropa

Justin Kluivert mencetak gol bersejarah dalam kemenangan Bournemouth atas Real Sociedad sekaligus membuka keran gol The Cherries di kompetisi Eropa. (Dok. Premier League) - Image

Justin Kluivert mencetak gol bersejarah dalam kemenangan Bournemouth atas Real Sociedad sekaligus membuka keran gol The Cherries di kompetisi Eropa. (Dok. Premier League)

JawaPos.com – Gelandang serang Justin Kluivert tercatat dalam sejarah AFC Bournemouth. Kemarin (18/9), Kluivert menciptakan gol pembuka dalam kemenangan 2-1 Bournemouth atas tuan rumah Real Sociedad di Reale Arena, San Sebastian.

Gol putra mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tersebut menandai gol pertama Bournemouth di ajang Eropa. Matchday pertama fase league di Liga Europa kemarin merupakan debut The Cherries –julukan Bournemouth– dalam kompetisi antarklub di Benua Biru.

Diwawancarai TNT Sports, tactician Bournemouth Marco Rose memuji keberhasilan skuadnya memenangi debut di ajang Eropa. Menurut Rose, permainan di San Sebastian itulah yang menunjukkan gaya permainan Bournemouth.

”Begitulah Bournemouth. Itulah gaya permainan Bournemouth. Kami ingin aktif, kami ingin bermain menyerang. Kami selalu ingin bermain ke depan dan kami ingin menciptakan peluang,” beber Rose dilansir dari Sky Sports.

”Laga ini sangat intens dan berat. Pada akhirnya, hasilnya memuaskan. Babak pertama brilian dari segala hal,” sambung pelatih berkebangsaan Jerman tersebut.

Berbeda dengan Bournemouth yang berstatus debutan ajang Eropa, Kluivert sudah berpengalaman melakukannya.

Pemain berusia 27 tahun asal Belanda itu pernah menorehkan debut gol Liga Champions untuk AS Roma dalam matchday kedua fase grup musim 2018–2019. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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