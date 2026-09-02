Michael Carrick Buka Peluang Manchester United Tambah Pemain Jelang Penutupan Bursa Transfer

JawaPos.com - Manchester United belum sepenuhnya menutup pintu untuk mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer musim panas berakhir. Michael Carrick memilih bersikap terbuka, meski waktu yang tersedia semakin menipis.

Setelah menghabiskan lebih dari £150 juta untuk memperkuat lini tengah, United masih dikaitkan dengan kemungkinan merekrut pemain di posisi bek kiri. Namun, dengan hanya 48 jam tersisa sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa, Carrick tidak ingin memberikan janji apa pun.

"Sejujurnya, selalu sulit untuk mengatakannya, ketika waktu yang tersisa sangat sedikit," kata Carrick dalam konferensi pers setelah kemenangan 5-2 atas Ipswich Town, Minggu.

Carrick Puas dengan Skuad Saat Ini

Manchester United menjalani musim panas yang cukup sibuk. Kedatangan Andrey Santos, Youri Tielemans, dan Carlos Baleba membuat lini tengah menjadi salah satu area yang mengalami perubahan terbesar.

Melansir ESPN, Carrick menilai aktivitas transfer tersebut sudah membuat timnya berada dalam kondisi yang lebih baik. Ia juga menyebut kembalinya Marcus Rashford sebagai tambahan penting bagi skuad.

"Saya rasa situasi yang kita alami sekarang, dan bisnis yang telah berhasil kita jalani, membuat saya senang. Saya rasa kita adalah grup yang lebih baik, skuad yang lebih baik, dan berpotensi menjadi tim yang lebih baik lagi. Menambahkan Marcus [Rashford] ke dalam tim ini terasa seperti rekrutan baru."

Meski demikian, sang manajer tidak menutup kemungkinan adanya satu atau dua tambahan sebelum tenggat waktu.

"Jadi, dalam hal itu, kami cukup senang. Kami selalu terbuka jika ada hal lain yang bisa ditambahkan, jadi saya tidak akan menutup kemungkinan itu, tetapi untuk saat ini, kita harus menunggu dan melihat."