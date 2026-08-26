Carlos Baleba Ungkap Kebahagiaan Gabung Manchester United, Siap Kerja Sama dengan Michael Carrick!

JawaPos.com - Carlos Baleba telah resmi berseragam Manchester United untuk musim 2026/2027. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut dikontrak hingga 30 Juni 2031.

Bagi Carlos Baleba, bermain untuk Manchester United adalah sebuah kebanggaan. Ia mengaku bergabung dengan Setan Merah adalah sebuah kehormatan.

"Rasanya luar biasa bisa bergabung dengan klub impian saya. Bermain di Old Trafford selalu istimewa, tetapi kesempatan untuk melakukannya sebagai pemain Manchester United akan menjadi suatu kehormatan sejati," kata Carlos Baleba yang dikutip laman resmi Manchester United, Rabu (26/8).

Gelandang 22 tahun tersebut merasa antusias bisa menjalin kerja sama dengan Michael Carrick. Menurut Baleba, sang pelatih punya pengalaman dan pengetahuan sebagai seorang mantan pemain yang bisa membantunya berkembang.

“Saya sangat antusias untuk bekerja sama dengan Michael Carrick; pengalaman dan pengetahuannya tentang permainan ini menjadikannya pelatih yang sempurna untuk membantu saya mencapai level tertinggi," jelas Baleba.

Sebagai pemain baru, Baleba sudah mengetahui target Manchester United musim ini. Hal tersebut membuatnya ingin memberikan kontribusi maksimal untuk tim barunya.

“Ambisi semua orang di klub ini sangat jelas, masa depan sangat menjanjikan, dan saya bertekad untuk berperan dalam mewujudkan kesuksesan yang mampu kita raih bersama," pungkas Carlos Baleba.

Pada musim lalu, Carlos Baleba bermain 31 pertandingan di Liga Inggris. Di delapan pertandingan, ia dimainkan dari bangku cadangan.