Prediksi Skor AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia: Nerazzuri Curi Poin Penuh

JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Inter Milan pada lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadio Olimpico, Roma, Minggu (20/9) pukul 00.00 WIB. Kedua tim sama-sama menorehkan rekor sempurna berupa empat kemenangan dari empat laga awal Liga Italia musim ini.

AS Roma bisa dibilang lebih unggul di aspek pertahanan. Tim berjuluk Giallorossi itu baru kebobolan satu gol, sedangkan sang tamu sudah kebobolan enam gol.

Secara total, AS Roma juga belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini. Sementara Inter Milan sudah menelan kekalahan 1-2 dari Real Madrid di Liga Champions.

Banyak yang menyebut bahwa AS Roma sudah siap berbicara dalam persaingan scudetto. Terlebih, sang pelatih Gian Piero Gasperini telah membangun pondasi sejak musim lalu.

Angka di lapangan berbicara, AS Roma asuhan Gasperini berhasil mengakhiri musim lalu dengan sembilan kemenangan beruntun. Selain itu, mereka juga tidak banyak melakukan perombakan skuad.

Pemain pilar yang dilego pada bursa transfer musim panas hanyalah Neil Al Aynaoui yang hengkang ke klub Jerman, RB Leipzig. Itu sebabnya, Gasperini tidak terlalu pusing menentukan racikan terbaik untuk musim ini.

Hanya saja, Inter Milan memiliki modal catatan positif jika bertandang ke ibu kota. Tim berseragam biru hitam tersebut menyapu bersih lima kunjungan terakhir mereka ke Olimpico dengan kemenangan.

Oleh sebab itu, meski Paulo Dybala dan kolega sedang tampil cantik-cantiknya, Gasperini tetap dibebani pekerjaan berat untuk menangani beban psikologis para pemain akibat pertemuan-pertemuan di masa lampau.