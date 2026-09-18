Prediksi Skor Roma vs Inter Milan di Liga Italia: Nerazzurri Permalukan Tuan Rumah di Olimpico

Duel Roma vs Inter Milan di Stadio Olimpico menjadi pertarungan dua tim dengan start sempurna di Serie A musim ini. (Inter)
JawaPos.com — Roma dan Inter Milan sama-sama mengantongi empat kemenangan beruntun di Serie A sebelum bentrok di Stadio Olimpico, Sabtu (19/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan kedua tim mencetak rata-rata tiga gol per pertandingan.
Duel dua kandidat Scudetto ini diprediksi berlangsung ketat, tetapi Inter Milan berpeluang mempermalukan tuan rumah berkat rekor pertemuan dan produktivitas mereka.
Roma memasuki duel melawan Inter Milan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih empat kemenangan dari empat pertandingan Serie A dan hanya kebobolan satu gol.
Tim asuhan Gian Piero Gasperini juga sudah mencetak 12 gol, sekaligus memperpanjang catatan impresif mereka menjadi sembilan kemenangan beruntun di kompetisi domestik sejak akhir musim lalu.
Kemenangan terbaru Roma terjadi ketika mereka mengalahkan Torino dengan skor 2-0 pada Senin malam, meski permainan Giallorossi tidak sepenuhnya mengalir seperti biasanya.
Donyell Malen kembali menjadi pembuka keunggulan sebelum Nicolo Pisilli memastikan tiga poin lewat gol pada menit-menit akhir.
Malen menjadi salah satu alasan Roma mulai disebut sebagai penantang gelar Serie A musim ini setelah tampil sangat produktif sejak bergabung pada pertengahan Januari.
Penyerang tersebut sudah mencetak 20 gol dalam 22 penampilan Serie A, sedangkan duetnya bersama Paulo Dybala terus menjadi ancaman bagi pertahanan lawan.
Namun, Roma memiliki persoalan besar ketika menghadapi Inter Milan, terutama jika melihat rekam jejak di Stadio Olimpico.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022