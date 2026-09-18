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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 15.52 WIB

Prediksi Skor Roma vs Inter Milan di Liga Italia: Nerazzurri Permalukan Tuan Rumah di Olimpico

Duel Roma vs Inter Milan di Stadio Olimpico menjadi pertarungan dua tim dengan start sempurna di Serie A musim ini. (Inter) - Image

Duel Roma vs Inter Milan di Stadio Olimpico menjadi pertarungan dua tim dengan start sempurna di Serie A musim ini. (Inter)

JawaPos.com — Roma dan Inter Milan sama-sama mengantongi empat kemenangan beruntun di Serie A sebelum bentrok di Stadio Olimpico, Sabtu (19/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan kedua tim mencetak rata-rata tiga gol per pertandingan.

Duel dua kandidat Scudetto ini diprediksi berlangsung ketat, tetapi Inter Milan berpeluang mempermalukan tuan rumah berkat rekor pertemuan dan produktivitas mereka.

Roma Datang dengan Modal Sempurna

Roma memasuki duel melawan Inter Milan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih empat kemenangan dari empat pertandingan Serie A dan hanya kebobolan satu gol.

Tim asuhan Gian Piero Gasperini juga sudah mencetak 12 gol, sekaligus memperpanjang catatan impresif mereka menjadi sembilan kemenangan beruntun di kompetisi domestik sejak akhir musim lalu.

Kemenangan terbaru Roma terjadi ketika mereka mengalahkan Torino dengan skor 2-0 pada Senin malam, meski permainan Giallorossi tidak sepenuhnya mengalir seperti biasanya.

Donyell Malen kembali menjadi pembuka keunggulan sebelum Nicolo Pisilli memastikan tiga poin lewat gol pada menit-menit akhir.

Malen menjadi salah satu alasan Roma mulai disebut sebagai penantang gelar Serie A musim ini setelah tampil sangat produktif sejak bergabung pada pertengahan Januari.

Penyerang tersebut sudah mencetak 20 gol dalam 22 penampilan Serie A, sedangkan duetnya bersama Paulo Dybala terus menjadi ancaman bagi pertahanan lawan.

Namun, Roma memiliki persoalan besar ketika menghadapi Inter Milan, terutama jika melihat rekam jejak di Stadio Olimpico.

Editor: Edi Yulianto
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