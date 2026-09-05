Prediksi Skor Nice vs Le Mans di Liga Prancis: Momentum Les Sang et Or Gondol 3 Poin!

Nice dan Le Mans sama-sama memburu kemenangan perdana Ligue 1 musim ini saat bertemu di Allianz Riviera. (Le Mans)
JawaPos.com — Nice dan Le Mans sama-sama memburu kemenangan perdana Ligue 1 saat bertemu di Allianz Riviera, Minggu (6/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Kedua tim baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan, tetapi Le Mans punya momentum lebih meyakinkan setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 0-2 sebelum kalah dramatis 2-3 dari Rennes.
Nice datang dengan masalah serius di lini depan setelah belum mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan Ligue 1 musim ini.
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Kekalahan telak 0-3 dari Paris FC pada pekan kedua membuat tim asuhan Olivier Pantaloni terpuruk di posisi kedua dari bawah klasemen sementara.
Situasi tersebut menjadi alarm bagi Nice setelah musim lalu mereka nyaris terdegradasi.
Mereka juga tercatat hanya mampu mencetak maksimal satu gol dalam 11 pertandingan Ligue 1 terakhir pada musim 2025-26, sebuah catatan yang memperlihatkan rapuhnya produktivitas mereka.
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Menariknya, Nice sebenarnya cukup dominan dalam penguasaan bola. Mereka memiliki rata-rata penguasaan bola 57,4 persen, sekaligus menjadi tim dengan penguasaan bola tertinggi ketiga di Ligue 1 sejauh musim ini.
Masalahnya, dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan peluang berbahaya.
Nice termasuk tim dengan jumlah big chances paling sedikit sehingga pekerjaan rumah terbesar Pantaloni adalah menemukan kreativitas untuk membongkar pertahanan Le Mans.
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Jawa Pos
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