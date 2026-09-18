Alejandro Garnacho Kembali Tidak Menjadi Starter, Unai Emery Sebut Sedikit Tertinggal

Alejandro Garnacho dan Unai Emery (Instagram @garnacho7)
JawaPos.com – Unai Emery memberikan penjelasan mengenai minimnya menit bermain Alejandro Garnacho bersama Aston Villa pada awal musim ini.
Dilansir dari laman ESPN pada Jum'at (18/9), Garnacho kembali hanya menjadi pemain cadangan dan tidak dimainkan ketika Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City pada babak Carabao Cup.
Kondisi tersebut menjadi kali ketiga secara beruntun Garnacho tidak mendapatkan kesempatan bermain untuk klubnya.
Emery mengatakan Garnacho masih harus terus bekerja dan berlatih untuk mendapatkan kesempatan bermain.
Pelatih Aston Villa tersebut menilai Garnacho sedang berkembang, tetapi saat ini terdapat sejumlah pemain yang berada di depannya dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di tim.
Menurut Emery, Garnacho sedikit tertinggal akibat sejumlah keadaan yang dialaminya selama pramusim sehingga dirinya perlu diberikan waktu dan kesempatan untuk berkembang.
Garnacho bergabung dengan Aston Villa dari Chelsea dengan status pinjaman pada musim panas lalu, disertai kewajiban transfer permanen berdasarkan jumlah penampilannya.
Pemain asal Argentina itu belum pernah menjadi starter dalam pertandingan kompetitif Aston Villa sepanjang enam pertandingan musim ini.
Aston Villa selanjutnya dijadwalkan menghadapi Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Primer pada Sabtu serta akan bertemu Bournemouth pada babak keempat Carabao Cup.
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