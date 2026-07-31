Aston Villa Panaskan Mesin Jelang Lawan Indonesia All Star di SUGBK

JawaPos.com - Klub Liga Inggris, Aston Villa, akan menghadapi Indonesia All Star dalam lawatan tur pramusim Indonesia 2026. Tim asuhan Unai Emery itu pun mulai memanaskan mesinnya jelang laga tersebut.

Pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (1/8). Adapun kick-off pertandingan tersebut berlangsung pukul 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Aston Villa mulai menjalani latihan di SUGBK pada Jumat (31/7) siang WIB. Sesi latihan tersebut sebagai persiapan mereka melawan Indonesia All Star sekaligus menjajal rumput stadion termegah di Jakarta tersebut.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, skuad The Villans - julukan Aston Villa - melahap antusias menu latihan yang diberikan Unai Emery di bawah teriknya matahari. Para pemain bintang Aston Villa juga terlihat ambil bagian seperti Alejandro Garnacho, Pau Torres, hingga Victor Lindelof.

Kehadiran Aston Villa di Indonesia tidak hanya untuk bertanding. Mereka akan menggelar berbagai kegiatan yang memanjakan para penggemar di Tanah Air.

"Termasuk bersiap memberi pengalaman melihat langsung trofi juara Europa League,” terang Head of Marketing Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio, selaku promotor pertandingan.

Tak heran jika Aston Villa membawa skuad terbaiknya dalam agenda tersebut. Sebab, pertandingan uji coba melawan Indonesia All Star jadi bagian dari memanaskan mesin jelang Liga Inggris 2026/2027. Selain itu, mereka juga akan melakoni laga prestisius Piala Super Eropa melawan Paris Saint-Germain (PSG) pada pertengahan Agustus mendatang.

Setelah menuntaskan agenda di Jakarta, Aston Villa akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi BG Pathum United di Thailand pada 4 Agustus. Setelah itu, The Villans bertolak ke Hong Kong untuk menghadapi Bayern Munchen pada 7 Agustus.