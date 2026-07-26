Xabi Alonso Izinkan 4 Pemain Chelsea Pergi, Perombakan Skuad Resmi Dimulai

JawaPos.com - Xabi Alonso tak membutuhkan waktu lama untuk membentuk Chelsea sesuai visinya. Baru resmi menjabat sebagai pelatih kepala pada 1 Juli, pria asal Spanyol itu langsung menyetujui kepergian empat pemain sekaligus sebagai bagian dari perombakan besar skuad jelang musim 2026/2027.

Alonso, yang menandatangani kontrak berdurasi empat tahun pada Mei lalu, datang ke Stamford Bridge dengan reputasi mentereng setelah sukses bersama Bayer Leverkusen dan sempat menangani Real Madrid. Kini, ia mulai membangun fondasi baru bagi The Blues setelah musim yang penuh gejolak.

Melansir Mirror, selain melepas sejumlah pemain, Chelsea juga aktif mendatangkan wajah-wajah baru. Morgan Rogers direkrut dengan nilai transfer GBP 117 juta, Geovany Quenda seharga GBP 40 juta, dan Marco Palestra didatangkan dari Atalanta dengan biaya GBP 47 juta.

Namun, aktivitas transfer Chelsea diperkirakan belum berhenti karena bursa musim panas masih menyisakan lebih dari satu bulan.

1. Marc Cucurella Hijrah ke Real Madrid Nama terbesar yang dilepas Chelsea musim panas ini adalah Marc Cucurella. Bek kiri asal Spanyol itu memilih kembali ke negaranya dengan bergabung bersama Real Madrid. Keputusan tersebut cukup mengejutkan mengingat Cucurella merupakan salah satu bek kiri terbaik Premier League dalam beberapa musim terakhir.

Meski sempat antusias bekerja di bawah Xabi Alonso, kesempatan membela Los Blancos akhirnya membuatnya memilih hengkang.

Dari sisi bisnis, Chelsea juga diuntungkan. Penjualan Cucurella menghasilkan keuntungan akuntansi sekitar GBP 17,5 juta dibandingkan biaya saat memboyongnya dari Brighton. Selain itu, performa impresif Jorrel Hato musim lalu membuat klub merasa memiliki pengganti yang layak di posisi bek kiri.

2. Tyrique George Permanen ke Everton Tyrique George juga mendapat izin meninggalkan Stamford Bridge. Winger berusia 20 tahun itu bergabung dengan Everton dalam transfer senilai GBP 18 juta, ditambah bonus hingga GBP 6 juta.

George sebelumnya menjalani masa peminjaman yang sukses di Goodison Park dan berhasil meyakinkan David Moyes untuk merekrutnya secara permanen.

Dengan banyaknya pilihan di sektor sayap seperti Jamie Gittens, Pedro Neto, Estevao, dan Morgan Rogers, peluang George menembus tim utama memang semakin kecil.