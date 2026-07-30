Hadapi Indonesia All Star di SUGBK, Aston Villa Bawa Alejandro Garnacho!

JawaPos.com - Klub anyar Liga Inggris, Aston Villa, datang dengan kekuatan penuh untuk menghadapi Indonesia All Star. Salah satu rekrutan anyar mereka, Alejandro Garnacho, dipastikan masuk dalam skuad yang dibawa pelatih Unai Emery ke Tanah Air dalam lawatan tur pramusim Indonesia 2026.

Duel Aston Villa melawan Indonesia All Star dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (1/8) mendatang. Selain menjalani laga uji coba, tim berjuluk The Villans itu juga membawa trofi Liga Eropa 2025/2026 untuk diperlihatkan kepada para penggemarnya di Indonesia.

Aston Villa cukup serius menjalani tur pramusim Indonesia 2026. Pelatih Unai Emery membawa banyak pemain bintang untuk menghadapi Indonesia All Star, salah satunya Garnacho yang baru didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman.

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"Saya rasa saya sedang mencari klub untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri, dan mencoba menjadi pemain seperti saya beberapa tahun lalu, semenjak tahun-tahun pertama karier saya di (Manchester) United," kata Garnacho dikutip dari rilis resmi, Kamis (30/7/2026).

"Saya sudah berbicara dengan manajer dan dia memberikan saya kepercayaan diri tersebut untuk berada di sini dan mencoba membantu tim ini," sambungnya.

Garnacho sendiri sudah tidak asing dengan Indonesia. Ini menjadi pengalaman keduanya tampil di SUGBK setelah sebelumnya sempat bermain bersama Argentina kala melawan Timnas Indonesia pada laga uji coba 2023.

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Aston Villa diketahui membawa 30 pemain dalam lawatan tur pramusim Indonesia 2026. Selain Garnacho, beberapa pemain bintang lainnya seperti Pau Torres, Tammy Abraham, Emiliano Buendia, Ross Barkley, John McGinn, hingga Leon Bailey juga masuk dalam daftar skuad yang dibawa Unai Emery.

Tak heran jika Aston Villa membawa skuad terbaiknya dalam agenda tersebut. Sebab, pertandingan uji coba melawan Indonesia All Star jadi bagian dari memanaskan mesin jelang Liga Inggris 2026/2027. Selain itu, mereka juga akan melakoni laga prestisius Piala Super Eropa melawan Paris Saint-Germain (PSG) pada pertengahan Agustus mendatang.