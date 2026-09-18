Memphis Depay Gagal Penalti dalam Kekalahan Corinthians, Nilai Kontrak Kembali Jadi Sorotan

Memphis Depay (Bein Sports)
JawaPos.com – Memphis Depay menjadi sorotan setelah gagal mengeksekusi penalti dalam kekalahan Corinthians dari Estudiantes de La Plata pada Copa Libertadores.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (18/9), Penalti tersebut sebenarnya menjadi peluang bagi Corinthians untuk menyamakan kedudukan dan membawa pertandingan berlanjut ke adu penalti, tetapi tendangan Depay justru melambung ke tribun penonton.
Kegagalan itu semakin mendapat perhatian karena terjadi hanya beberapa minggu setelah Depay menandatangani perpanjangan kontrak dengan nilai yang dilaporkan mencapai USD 27,7 juta atau sekitar Rp492,38 miliar.
Kontrak baru tersebut mencakup gaji, bonus, komisi, serta kewajiban keuangan lain, termasuk pembayaran terkait hak citra Depay yang dilakukan secara bertahap.
Sejak bergabung dengan Corinthians pada September 2024, penyerang asal Belanda itu telah menjadi salah satu pemain penting dengan catatan 20 gol dan 16 assist dari 85 penampilan.
Depay juga telah membantu Corinthians meraih tiga trofi, yakni Campeonato Paulista, Copa do Brasil, dan Piala Super Brasil.
Kegagalan menghadapi Estudiantes menambah catatan sulit Depay ketika menghadapi klub-klub asal Argentina bersama Corinthians.
Dalam sembilan pertandingan melawan tim Argentina, Depay mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan serta belum mencetak gol meski memberikan tiga assist.
Meski demikian, perjalanan Depay bersama Corinthians tidak hanya ditentukan oleh satu penalti yang gagal karena kontribusinya sejak bergabung tetap menjadi bagian penting dari pencapaian klub.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022