10 Pemain yang Paling Sering Gagal Menendang Penalti Sejak 2001

JawaPos.com - Mencetak gol dari titik penalti tidak semudah kelihatannya, bahkan beberapa pemain sepak bola terbaik dalam sejarah olahraga ini pun seringkali gagal mengeksekusi penalti. Meskipun demikian, ada beberapa pengambil penalti yang sangat baik di era modern yang mampu mengabaikan gangguan dan memilih titik yang tepat.

Biasanya, setiap tim memiliki pengambil penalti yang ditunjuk, dan pemain ini mampu tampil baik di bawah tekanan dan memiliki teknik menendang bola yang akurat. Namun, pengambil penalti yang paling konsisten pun terkadang bisa melakukan kesalahan, dengan kiper seperti Emiliano Martinez yang dikenal karena kemampuannya menyelamatkan penalti.

Dalam daftar pemain dengan penalti yang paling banyak gagal dieksekusi ini, terdapat beberapa nama yang mengejutkan, seperti ahli penalti seperti Cristiano Ronaldo, yang berada di peringkat tinggi. Dengan mengingat hal itu, berikut adalah 10 pemain yang paling banyak gagal mengeksekusi penalti di abad ke-21.

Kegagalan dalam adu penalti tidak dihitung dalam penghitungan individu. Dan, jika dua pemain memiliki jumlah kegagalan penalti yang sama, maka pemain dengan tingkat konversi terburuk akan berada di peringkat lebih tinggi.

10. Sergio Aguero

Kegagalan Penalti: 14

Pemain Argentina ini memiliki tingkat konversi penalti sebesar 77,4%, yang jauh dari kata buruk. Namun, angka ini meningkat karena banyaknya penalti yang diambil striker tersebut. Ia mencetak 48 gol selama kariernya yang gemilang dan gagal 14 kali.

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Aguero akan dikenang karena percobaan penaltinya yang menyedihkan dalam penampilan terakhirnya untuk Manchester City. Penyerang berbakat ini mencoba tendangan penalti panenka yang berani, yang dengan mudah ditangkap oleh kiper Chelsea, Edouard Mendy. Ini juga merupakan kegagalan yang mahal, karena di babak kedua Chelsea bangkit dari ketertinggalan untuk memenangkan pertandingan Liga Premier 2-1 di menit-menit terakhir.

9. Antonio Di Natale

Kegagalan Penalti: 14