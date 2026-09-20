Memphis Depay Absen dari Timnas Belanda Usai Mengalami Kekecewaan Bersama Corinthians

Memphis Depay (Bein Sports)
JawaPos.com – Memphis Depay tidak masuk dalam skuad pertama tim nasional Belanda yang dipilih Xavi Hernández untuk menghadapi pertandingan UEFA Nations League.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (20/9), Keputusan tersebut diumumkan hanya beberapa hari setelah Depay gagal mengeksekusi penalti penting ketika Corinthians tersingkir dari Copa Libertadores setelah menghadapi Estudiantes de La Plata.
Meski tidak ada konfirmasi bahwa kegagalan penalti tersebut menjadi alasan pemanggilan, absennya Depay menjadi perhatian karena ia merupakan salah satu penyerang berpengalaman Belanda.
Xavi memilih kombinasi pemain senior dan sejumlah pemain muda untuk memulai era barunya bersama tim nasional Belanda. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders tetap masuk skuad, sementara Ruben van Bommel dan Gjivai Zechiel mendapatkan panggilan pertama ke tim senior.
Selain Depay, Marten de Roon dan Wout Weghorst juga tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang dipersiapkan menghadapi Nations League.
Depay masih memiliki catatan positif selama memperkuat Corinthians dengan mencetak 20 gol dan memberikan 16 assist dalam 85 penampilan serta membantu klub meraih tiga trofi.
Namun, kegagalan penalti melawan Estudiantes dan keputusan Xavi tidak memanggilnya membuat pemain tersebut menghadapi tantangan untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya.
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